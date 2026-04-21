La inteligencia artificial da un nuevo salto en el terreno creativo con la llegada de ChatGPT Images 2.0, una herramienta que busca transformar la manera en que los usuarios generan y utilizan imágenes en entornos digitales.

De acuerdo con la plataforma, más que una actualización, se trata de una evolución que apunta a convertir la generación visual en un proceso estratégico, donde la precisión y la funcionalidad se vuelven protagonistas.

A diferencia de la versión anterior, este nuevo modelo no solo produce imágenes atractivas, sino que también interpreta instrucciones complejas con mayor fidelidad. Con ello, los usuarios puedes obtener composiciones detalladas hasta la integración de texto en distintos idiomas en imágenes.

ChatGPT lanza Images 2.0: así cambia la creación de imágenes con IA. Imagen: OpenAI

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La actualización permite que la herramienta de creación de imágenes de ChatGPT genere piezas visuales listas para su uso inmediato en sectores como marketing, educación o desarrollo de productos digitales.

¿Cuáles son las mejores que llegan con ChatGPT Images 2.0?

Uno de los avances más destacados de ChatGPT Images 2.0 es su capacidad para respetar indicaciones específicas. Es decir, si antes los elementos que colocabas en imágenes representaban un reto, tales como colocar textos pequeños, interfaces o composiciones densas, ahora pueden generarse con un alto nivel de detalle y coherencia.

Este nivel de precisión se complementa con una mejora en la calidad visual, alcanzando resoluciones de hasta 2K. El resultado son imágenes que no solo cumplen con lo solicitado, sino que también mantienen consistencia estética en aspectos como iluminación, textura y composición.

ChatGPT lanza Images 2.0: así cambia la creación de imágenes con IA. Imagen: OpenAI

Además, el modelo incorpora una comprensión más amplia del contexto visual, lo que le permite completar información faltante y generar resultados más alineados con la intención del usuario, incluso con indicaciones mínimas.

Otro de los cambios clave es su capacidad multilingüe. ChatGPT Images 2.0 mejora significativamente la generación de texto en idiomas no latinos, como japonés, chino o hindi, logrando una integración natural dentro del diseño.

La flexibilidad también se refleja en los formatos. El modelo permite trabajar con distintas proporciones de imagen, que van desde formatos panorámicos hasta verticales para diferentes tipos de presentaciones y para diferentes tipos de medios.

A esto se suma su capacidad de generar múltiples imágenes coherentes a partir de una sola instrucción. Esta función abre la puerta a nuevos flujos de trabajo, como la creación de series visuales, storyboards o campañas completas sin necesidad de procesos fragmentados.

ChatGPT lanza Images 2.0: así cambia la creación de imágenes con IA. Imagen: OpenAI

Más allá de la generación de imágenes, la propuesta de ChatGPT Images 2.0 según OpenAI es posicionarse como un "socio visual". Gracias a sus capacidades de razonamiento, puede investigar, estructurar y ejecutar proyectos visuales de principio a fin, reduciendo la carga operativa para los usuarios.

ChatGPT Images 2.0 está disponible desde hoy para todos los usuarios de ChatGPT y Codex. Las funciones avanzadas con capacidades de razonamiento están disponibles para los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise.

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