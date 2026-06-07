Abrir un cajón o el armario y percibir un aroma desagradable puede parecer un problema menor. Sin embargo, en algunos casos, el olor no permanece únicamente en el mueble, sino que también se impregna en la ropa, los accesorios y otros objetos.

Aunque existen aromatizantes que pueden disimularlo temporalmente, cubrir el olor no siempre es suficiente. Por ello, es importante identificar su origen, limpiar correctamente y asegurarse de que no exista humedad acumulada.

Una alternativa sencilla para mantener frescos los cajones y armarios es utilizar bicarbonato de sodio, un producto que puede ayudar a absorber algunos olores presentes en el aire, con una limpieza previa y una ventilación adecuada.

Lee también: Tu propio huerto en macetas; estos 6 árboles frutales soportan el frío y dan frutos en casa

Foto: Freepik

El primer paso: vaciar y revisar cada espacio

De acuerdo con el portal Humy Dry, es necesario retirar toda la ropa, zapatos, bolsos y accesorios guardados en el cajón o armario. Este paso permite localizar prendas y objetos húmedos, manchas, polvo acumulado o posibles rastros de moho.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que la clave para controlar el moho es mantener la humedad bajo control. Si existe una filtración o una pared húmeda cercana al mueble, el olor puede volver a aparecer.

Una vez vacío, las superficies pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido con vinagre blanco y agua, así como un producto adecuado para el mueble. Luego es indispensable secarlas completamente y permitir la circulación del aire.

Lee también: ¿Tus tenis blancos tienen manchas amarillas?; elimínalas con esta sencilla y eficaz técnica

Foto: Freepik

Bicarbonato: el aliado para absorber los malos olores

Después de limpiar y secar el interior, se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio dentro de un recipiente abierto que no tenga contacto con el exterior, como una bolsita de tela transpirable o un contenedor con perforaciones.

El bicarbonato puede neutralizar ciertos olores y absorber aromas presentes en el aire. Por esta razón, suele utilizarse para refrescar espacios cerrados; también puedes sustituirlo por otros absorbentes, como carbón activo, café o arroz.

El recipiente puede colocarse en una esquina del armario o dentro de un cajón, sin que se derrame. También es recomendable revisarlo periódicamente y reemplazar el bicarbonato cada dos o tres semanas para conservar su efectividad.

El bicarbonato de sodio es un ingrediente que ayuda a aclarar las canas, pero su uso excesivo puede provocar resequedad en el cuero cabelludo. Foto: Unsplash

Uno de los errores más frecuentes al organizar un armario es guardar demasiadas prendas en un espacio reducido. La falta de circulación de aire favorece que los aromas se concentren y que la humedad tarde más tiempo en desaparecer, perjudicando en la conservación de las telas.

¿Qué pasa si el olor no desaparece?

La EPA advierte que un olor a humedad puede ser una señal de crecimiento de moho y debe prestarse atención, incluso si las manchas no son visibles a simple vista.

Si el moho aparece sobre una superficie dura, puede retirarse con agua y detergente, secando completamente la zona después de la limpieza. En cambio, cuando afecta materiales porosos, prendas delicadas o accesorios de valor, puede ser necesario recurrir a un especialista.

También te interesará:

Ricardo Rocha y sus últimas confesiones sobre AMLO y la 4T; la entrevista que marcó su despedida

“EU ya completó el álbum Morenini”: la crítica de Brozo y Loret a funcionarios mexicanos desde un aeropuerto con fallas

¿Cómo ahuyentar cucarachas con plantas?; las 5 mejores opciones y sus cuidados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm