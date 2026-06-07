Los tenis blancos son uno de los accesorios más utilizados por miles de personas gracias a su versatilidad y facilidad para combinar con prácticamente cualquier outfit. Sin embargo, mantenerlos impecables puede convertirse en un verdadero desafío cuando comienzan a aparecer las molestas manchas amarillas que afectan su apariencia.

Con el paso del tiempo, factores como el polvo, la humedad, la exposición al sol y el uso constante pueden provocar que el calzado pierda su color original. Afortunadamente, existen técnicas sencillas que ayudan a eliminar estas marcas y devolverles una apariencia mucho más limpia sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

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¿Por qué aparecen manchas amarillas en los tenis blancos?

Uno de los problemas más frecuentes en el cuidado de los tenis blancos es la aparición de zonas amarillentas sobre la tela, la piel sintética o incluso las suelas. Este fenómeno puede ocurrir por varios motivos, entre ellos la acumulación de suciedad, residuos de productos de limpieza mal retirados, la oxidación de algunos materiales o la exposición prolongada a los rayos solares.

¿Por qué aparecen manchas amarillas en los tenis blancos?. Foto: Pixabay

Aunque muchas personas creen que estas manchas son permanentes, existen alternativas efectivas para reducirlas o eliminarlas por completo cuando se actúa a tiempo.

¿Cómo quitar las manchas amarillas de los tenis blancos?

De acuerdo con recomendaciones difundidas por la marca de calzado Panam, hay métodos caseros que pueden ayudar a recuperar el tono original del calzado.

Una de las técnicas más populares consiste en utilizar bicarbonato de sodio y vinagre blanco. La combinación de estos ingredientes genera una pasta limpiadora capaz de remover suciedad incrustada y reducir el aspecto amarillento.

Para aplicarla, basta con mezclar dos cucharadas de bicarbonato, una cucharada de vinagre blanco y un poco de agua tibia hasta obtener una consistencia uniforme. Después se coloca sobre la mancha, se frota suavemente y se deja actuar durante aproximadamente media hora antes de retirarla con un paño húmedo.

¿Cómo quitar las manchas amarillas de los tenis blancos?. Foto: Pixabay

Otra alternativa es recurrir a una solución de jabón neutro y agua tibia, una opción recomendada para quienes buscan una limpieza menos agresiva. El procedimiento consiste en cepillar cuidadosamente la superficie afectada, enjuagar y permitir que los tenis se sequen de forma natural en un lugar sombreado.

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También existe una fórmula elaborada con peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio, dos ingredientes ampliamente utilizados para eliminar manchas difíciles. La mezcla debe aplicarse directamente sobre la zona amarillenta y dejarse reposar entre 15 y 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia.

¿Cómo evitar que los tenis blancos vuelvan a ponerse amarillos?

Además de realizar limpiezas periódicas, se recomienda evitar secar los tenis directamente bajo el sol, ya que la radiación puede acelerar el desgaste y favorecer la aparición de tonos amarillentos. Asimismo, es importante retirar completamente cualquier residuo de jabón o productos de limpieza para impedir que se generen nuevas manchas.

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