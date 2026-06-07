El diputado Eruviel Ávila Villegas calificó como un hecho histórico la presentación de Olinia, el primer automóvil eléctrico diseñado y fabricado con tecnología mexicana, proyecto encabezado por la presidenta de Claudia Sheinbaum.

Durante un acto realizado en Zumpango, la mandataria federal condujo la primera unidad de esta nueva línea de vehículos eléctricos, marcando el arranque de una iniciativa que busca fortalecer la innovación tecnológica y la movilidad sustentable en el país.

A través de sus redes sociales, Ávila Villegas expresó que la presentación representa un motivo de orgullo para el Estado de México, al destacar que la entidad es referente de trabajo, talento e innovación.

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El legislador, quien preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, también reconoció la labor de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de su titular, Rosaura Ruiz, por impulsar un proyecto que, afirmó, coloca a México en una posición relevante en materia de desarrollo tecnológico y movilidad eléctrica.

Según Ávila, Olinia representa un paso importante para consolidar capacidades nacionales en innovación y producción tecnológica, además de contribuir a la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.

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