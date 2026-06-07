El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue captado mientras realizaba un viaje a España en compañía de su pareja, Julia Abdalá, en un video que difundió el periodista Salvador García Soto.

Las imágenes captan el momento en que presuntamente un ciudadano mexicano, se acerca al exfuncionario y le cuestiona sobre las condiciones en las que realiza sus viajes al extranjero.

"¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?", se escucha preguntar al hombre.

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Posteriormente, el ciudadano añade: “¿Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España? ¿Viene a pedir disculpas a los españoles?”.

Durante la grabación, Bartlett evita emitir declaraciones ante los cuestionamientos y solo levanta el pulgar mirando a quien grabó el video.

Asimismo, se escucha como es que el hombre le cuestiona la razón de tener tanto dinero.

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Para finalizar, quien grabó el video dijo: "Secretario de gobernación, tumbó al sistema, cada cosa... Aquí en España nos vamos a ver y la comunidad española y madrileña lo van a conocer muy bien, señor Bartlett Díaz".

Hasta el momento, ni Manuel Bartlett ni Julia Abdala han emitido un posicionamiento público sobre el video difundido en redes sociales.

"¿Cómo le hace para viajar tan cómodo y en primera clase?", le pregunta un mexicano al ex director de la CFE #ManuelBarlett, quien fue increpado mientraa viajaba a España. "¿Ya no van a Estados Unidos verdad?", le pregunta mientra él sonrie junto a su pareja Julia Abdala. pic.twitter.com/TLrOkQBgVS — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) June 8, 2026

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