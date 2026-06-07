Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Secretaría de Marina, a través del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM), interpuso una denuncia ante las autoridades competentes por la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, se determinen las responsabilidades que procedan.

A través de un comunicado, explicó que como resultado de las verificaciones terrestres, marítimas y aéreas realizadas durante esos recorridos no se identificaron anomalías operativas, fugas ni evidencia que permita establecer, hasta el momento, una relación entre la infraestructura de Pemex y los hechos observados en la bahía.

Detalló que como parte de los trabajos de atención se ha recuperado el material observado en coordinación con diferentes dependencias y hasta el momento las actividades en curso se enfocan en el monitoreo y la verificación de las condiciones ambientales de la zona.

Lee también Pemex mantiene bajo control un incendio en pozo Krem-1, de Veracruz; trabajos correctivos iniciarán el lunes, prevé

En ese sentido, precisó que los días 4 y 5 de junio personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, Protección Civil, autoridades estatales y Pemex realizaron inspecciones y recorridos conjuntos en la Terminal Marítima de Manzanillo y sus áreas de influencia.

Además, puntualizó que ha participado en las acciones de mitigación y limpieza mediante el suministro de barreras de contención, cordones oleofílicos, material absorbente y otros recursos, en coordinación con las autoridades participantes que dan seguimiento a las investigaciones para determinar el origen del material.

Asimismo, indicó que como parte de los procedimientos implementados por la Asipona Manzanillo se establecieron recorridos de inspección y vigilancia marítima, así como monitoreos, con el objetivo de supervisar permanentemente la zona e identificar oportunamente cualquier situación que pudiera contravenir la normatividad vigente.

Lee también Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp para la industria petroquímica y de fertilizantes; busca soberanía alimentaria

La paraestatal reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de sus operaciones y la colaboración institucional para la atención de este evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa