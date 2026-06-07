La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción del suministro eléctrico registrada la noche del pasado 6 de junio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León, fue consecuencia de una falla interna en las instalaciones particulares de la terminal aérea y no estuvo relacionada con la infraestructura de la empresa estatal.

De acuerdo con un comunicado emitido por las redes sociales de la CFE, tras recibir el reporte del incidente, el servicio eléctrico fue restablecido en aproximadamente una hora.

La Comisión asegura que la red por la cual se suministra energía eléctrica a la terminal ya opera con normalidad, por lo que descartó afectaciones en la infraestructura.

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Asimismo, señaló que el personal técnico de la CFE se encuentra brindando apoyo para llevar a cabo las reparaciones definitivas en el menor tiempo posible y eliminar cualquier condición de riesgo que pudiera afectar la operación del aeropuerto.

Finalmente, indicó que continuará trabajando en las labores necesarias para garantizar el funcionamiento seguro de las instalaciones aeroportuarias.

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