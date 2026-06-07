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El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó este domingo sobre el cierre temporal de una de las rampas de acceso a la Terminal 2 debido a trabajos de mantenimiento, por lo que llamó a los usuarios a tomar previsiones para evitar contratiempos en sus vuelos.
A través de sus redes sociales oficiales, el aeropuerto detalló que la rampa de acceso a la planta alta ubicada entre las puertas 5 y 8 de la Terminal 2 se encuentra cerrada mientras se realizan labores de mantenimiento en la zona.
"Por trabajos de mantenimiento, la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 de la Terminal 2, se encuentra cerrada", informó el AICM en su mensaje dirigido a los pasajeros.
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Ante esta situación, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros considerar tiempos adicionales de traslado dentro de las instalaciones para llegar oportunamente a sus vuelos.
Asimismo, el aeropuerto reiteró las recomendaciones habituales de arribo anticipado, sugiriendo presentarse con al menos tres horas de anticipación en vuelos internacionales y dos horas antes para vuelos nacionales.
El AICM no precisó cuánto tiempo permanecerá cerrada la rampa de acceso; sin embargo, pidió a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar rutas alternas dentro de la Terminal 2 para facilitar su desplazamiento.
LL
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