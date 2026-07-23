La polémica alrededor de Masad Altamimi, próximo participante de La Casa de los Famosos México, sumó un nuevo capítulo luego de que su expareja, Alejandra Tijerina, confirmara que inició un proceso legal en su contra ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Originario de Arabia Saudita, Masad Altamimi es influencer, modelo, stylist y creador de contenido con más de 9 millones de seguidores. Foto: Redes sociales

La modelo explicó que solicitó medidas de protección por presuntos actos de violencia mediática y psicológica. A través de sus redes sociales, Tijerina hizo público que decidió acudir ante las autoridades y aseguró que la decisión busca proteger su bienestar emocional.

Lee también: ¿Quién es Masad Altamimi, el noveno habitante de “La Casa de los Famosos México”?

¿Qué pasó entre Alejandra Tijerina y Masad Altamimi?

La controversia comenzó cuando Alejandra Tijerina informó en sus historias de Instagram que el pasado 22 de julio que, presentó un acta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Masad.

De acuerdo con lo publicado por la modelo, la acción legal está sustentada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual solicitó de manera urgente medidas de protección por presuntos hechos relacionados con violencia mediática y psicológica.

Alejandra Tijerina pide protección ante la FGJ por violencia psicológica y mediática. Foto: Captura de pantalla

Junto con la información sobre el procedimiento, la también actriz compartió un mensaje en el que explicó que confía en que las autoridades llevarán el caso conforme a derecho y señaló que priorizar su tranquilidad también representa una decisión importante.

[Publicidad]

"Proteger mi paz también es un acto de valentía. Hoy di un paso importante. Confío en la justicia y dejaré que los hechos hablen por sí solos", escribió.

Alejandra Tijerina pide protección ante la FGJ por violencia psicológica y mediática. Foto: Captura de pantalla

Lee también: “La Casa de los Famosos México” busca influencers… porque los famosos no alcanzan

¿Quién es Alejandra Tijerina?

Alejandra Tijerina es una modelo, actriz, empresaria y creadora de contenido originaria de Sonora. Nació el 28 de diciembre de 1994 y comenzó su trayectoria en el modelaje cuando tenía apenas 13 años, participando en desfiles de vestidos de novia y quinceañeras.

[Publicidad]

Ella es es Alejandra Tijerina, la exnovia de Masad Altamimi que presentó una denuncia y pidió medidas de protección. Foto: Redes sociales

Además de su carrera en las pasarelas, cursó la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

En 2014 obtuvo el título de Nuestra Belleza Cajeme, certamen que funciona como antesala para la selección de la representante estatal rumbo a concursos nacionales. Años después volvió al mundo de los certámenes al competir como representante de Nuevo León en Miss México 2024.

Ella es es Alejandra Tijerina, la exnovia de Masad Altamimi que presentó una denuncia y pidió medidas de protección. Foto: Redes sociales

Su carrera también se ha desarrollado en televisión. Participó en la tercera temporada de Mi querida herencia, producción de Televisa, y posteriormente formó parte de La Casa de los Famosos All Stars.

[Publicidad]

Ella es es Alejandra Tijerina, la exnovia de Masad Altamimi que presentó una denuncia y pidió medidas de protección. Foto: Redes sociales

Fuera de los reflectores, impulsó un emprendimiento durante la pandemia con la marca Pinkfroog, dedicada a la elaboración de termos y vasos personalizados.

En las redes,Tijerina mantiene una comunidad de más de 200 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su trabajo, viajes, proyectos personales y estilo de vida.

Lee también: De 180 mil a más de 800 mil seguidores: así cambió la vida de Mar Contreras tras "La Casa de los Famosos México"

[Publicidad]

¿Por qué Alejandra Tijerina decidió hablar públicamente?

Aunque la relación entre Alejandra Tijerina y Masad Altamimi terminó en 2025, la modelo había evitado revelar detalles de la separación. Sin embargo, recientemente publicó un comunicado en el que respondió a declaraciones que, según explicó, su expareja ha realizado sobre ella en redes.

En ese mensaje pidió que dejara de mencionarla públicamente y aseguró que durante varios meses decidió guardar silencio frente a distintos señalamientos.

"Ocho meses que terminamos y sigues hablando mal de mí. Me he mantenido callada ante cada ataque y ante cada acusación", expresó.

[Publicidad]

Alejandra Tijerina pide protección ante la FGJ por violencia psicológica y mediática. Foto: Captura de pantalla

También sostuvo que le resulta preocupante que su nombre continúe siendo utilizado para generar polémica y afirmó que existen situaciones de la relación que nunca hizo públicas por respeto a ambas partes.

La creadora de contenido añadió que no permitirá la difusión de información que considere falsa o que afecte su imagen, al señalar que su silencio respondió a una decisión personal y no a una aceptación de los señalamientos.

¿Masad Altamimi había enfrentado acusaciones anteriormente?

La denuncia presentada por la influencer no es el primer señalamiento público contra Altamimi.

[Publicidad]

En 2024, la creadora de contenido Melissa Navarro, otra de sus exparejas, aseguró haber vivido episodios de violencia física y psicológica durante la relación. En ese momento compartió un testimonio en redes sociales donde afirmó que, incluso después de terminar el vínculo, continuó enfrentando ataques y comentarios negativos relacionados con esa situación.

Influencer Melissa Navarro. Foto: Redes sociales

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos [… ] Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona,pero sinceramente no fue así”, compartió en aquel momento.

También te interesará:

Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY, 23 de julio?; consúltalo aquí

No tires los botes de suavizante; reutiliza tus envases y crea cestos decorativos

Influencer Arturo Islas organiza marcha en Saltillo para exigir justicia para Rocky

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv