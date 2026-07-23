El Samsung Galaxy S24 Ultra Titanio Violeta (Reacondicionado) está disponible con un descuento que lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes desean un smartphone de gama alta con funciones de inteligencia artificial, cámaras de nivel profesional y un diseño elegante.

El equipo reacondicionado conserva las funciones que hicieron del Galaxy S24 Ultra uno de los teléfonos más completos de Samsung, pero a un precio considerablemente menor, ideal para quienes quieren renovar su dispositivo sin gastar de más.

Conoce las características del Samsung Galaxy S24 Ultra

El Galaxy S24 Ultra destaca por su estructura de titanio, que ofrece mayor resistencia y una apariencia sofisticada. Además, cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de actualización adaptativa de 120 Hz, ideal para disfrutar videojuegos, series y redes sociales con gran fluidez.

En su interior integra el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado por 12 GB de memoria RAM, lo que garantiza un excelente rendimiento tanto para multitarea como para aplicaciones exigentes. También incorpora las funciones de Galaxy AI, que facilitan tareas como traducción en tiempo real, edición inteligente de fotografías y búsquedas rápidas desde la pantalla.

Cámaras que compiten con las mejores

Uno de los mayores atractivos del Samsung Galaxy S24 Ultra es su apartado fotográfico. Su cámara principal de 200 megapíxeles se complementa con lentes telefoto y ultra gran angular que permiten obtener imágenes con gran nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz.

Entre sus funciones sobresalen:

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Cámara principal de 200 MP.

Zoom óptico y de calidad óptica para capturas a larga distancia.

Grabación de video en alta resolución.

Herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial.

Cámara frontal ideal para selfies y videollamadas.

Batería para todo el día

El dispositivo incorpora una batería de 5,000 mAh compatible con carga rápida, suficiente para acompañarte durante toda la jornada, ya sea trabajando, jugando o consumiendo contenido multimedia.

También ofrece conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y compatibilidad con el S Pen, uno de los elementos distintivos de la familia Ultra.