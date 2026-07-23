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Casi de manera simultánea, la Línea 1 del Cablebús informó la suspensión temporal del servicio entre las estaciones Indios Verdes y La Pastora debido a una revisión del sistema electromecánico en la estación La Pastora.
El sistema indicó que, mientras se realizaban las inspecciones, permaneció detenida la operación en ese tramo.
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Minutos después, el Cablebús informó que la revisión concluyó satisfactoriamente y la operación fue restablecida entre Indios Verdes y La Pastora en ambos sentidos, por lo que toda la Línea 1 volvió a brindar servicio con normalidad.
Autoridades precisaron que la suspensión temporal de la Línea 1 del Cablebús obedeció exclusivamente a una revisión preventiva del sistema electromecánico en La Pastora y no estuvo relacionada con el incendio registrado en las instalaciones del STC.
LL
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