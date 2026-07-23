El consorcio mexicano Cemex reportó una ganancia neta de 347 millones de dólares (mdd) en el segundo trimestre de 2026, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene su tendencia de resultados al alza.

Cemex indicó en su informe financiero que las ventas netas de abril a junio de 2026 avanzaron un 12% hasta los 4 mil 593 millones de dólares.

La cementera resaltó un flujo de operación (ebitda) trimestral de mil 018 millones de dólares, un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior.

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"Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre demuestran que nuestra transformación está generando resultados y cobrando impulso", dijo en un comunicado el director general de Cemex, Jaime Muguiro.

El directivo aseveró que la mejora que se observa en los principales indicadores de la empresa "está superando nuestras expectativas y refleja la disciplina, la ejecución y el cambio cultural adoptado por nuestros equipos en toda la compañía".

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Ventas de Cemex por regiones

La empresa precisó que sus ventas netas en México en el segundo trimestre del año se elevaron un 24%, hasta los mil 311 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos los ingresos aumentaron un 1%, hasta los mil 315 millones de dólares.

En Europa, Medio Oriente, África y Asia las ventas se elevaron un 13%, hasta los mil 518 millones de dólares en conjunto.

En la filial en América del Sur, Central y el Caribe los ingresos aumentaron un 7%, hasta los 307 millones de dólares.

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Los resultados del segundo trimestre se alcanzan después de que Cemex, con sede en la norteña ciudad de Monterrey, reportara una subida del 34% en los primeros tres meses del año hasta los 794 millones de dólares.

Estas cifras siguen a los beneficios por valor de 794 millones de dólares del primer trimestre de este año, un 34% internual más.

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La cementera hila cinco años de ganancias tras perder mil 467 millones de dólares en 2020, un año marcado por la pandemia de Covid-19.

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