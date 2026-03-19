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, empresa mexicana con una trayectoria que hoy se extiende a nivel global, celebra su 120 aniversario, reconociendo el esfuerzo de sus colaboradores que se ha reflejado en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye.

Con productos y servicios que han sido parte de los cimientos del patrimonio de muchas familias en el país, Sergio Menéndez, presidente de Cemex México reiteró que llegan a su aniversario orgullosos de sus raíces y de su proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro.

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La empresa con origen en Nuevo León ha sido partícipe de la edificación de obras que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas como los cimientos del Monumento a la Revolución; el campus y la biblioteca del Tecnológico de Monterrey; la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo en la Ciudad de México.

Cemex ha formado de los cimientos de muchas construcciones en el país. Foto: Cortesía
Cemex ha formado de los cimientos de muchas construcciones en el país. Foto: Cortesía

Además, ha formado parte de los cimientos de sistemas de movilidad como el Metrobús, desarrollos verticales de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise, así como infraestructuras de ingeniería de alta complejidad, destacando el Puente Baluarte y el Puente Atirantado de San Pedro Garza García.

En sus 120 años de existencia, se ha posicionado en la confianza de muchos mexicanos, logrando en la actualidad consolidarse con la red minorista de materiales de construcción más grande del país, Construrama, con 25 años de historia acercándose a los consumidores.

Los éxitos y resultados de Cemex como compañía de materiales y soluciones de construcción líder en la industria son el reflejo de la capacidad técnica, innovación y alcance operativo que han distinguido a la compañía a lo largo de su historia.

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