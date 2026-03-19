Uber anunció el nombramiento de Félix Olmo como su nuevo director general para México, lo que marca el inicio de una nueva etapa para impulsar el acceso, turismo y la prosperidad de los conductores. El cambio llega en medio de la controversia que hay por el bloqueo a los taxis de aplicación para operar en las terminales aéreas.

Olmo asume el mando con la misión de fortalecer el rol de Uber como aliado clave de las ciudades mexicanas, a la cabeza de una operación que prioriza la generación de valor tanto para los conductores como para los usuarios, a través de una plataforma más eficiente y asequible.

La transición ocurre en un momento de gran relevancia para el país y para Uber, que recientemente se consolidó como Promotor Oficial de Ciudad de México, Ciudad Sede de la Copa Mundial 2026 y aliado en Monterrey para ofrecer opciones más eficientes y seguras para seguir moviendo a la ciudad durante el evento deportivo.

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Ante este panorama, la gestión de Olmo será fundamental para potenciar las opciones que la plataforma ofrece para brindar una experiencia impecable, que requiere la coordinación de múltiples actores, mencionó la empresa, en un comunicado.

Buscan facilitar movilidad de millones de personas en el Mundial

Durante el Mundial, Uber asume el reto de facilitar la movilidad de millones de personas, locales y visitantes que buscan en la aplicación una experiencia de primera clase durante este evento.

"Nuestra prioridad es ser el aliado estratégico que acompañe a las ciudades en sus momentos más importantes. Mi enfoque estará en que nuestra tecnología ofrezca el mayor valor real para todos: asequibilidad para los usuarios y oportunidades económicas para miles de conductores.

“Estamos consolidando nuestra plataforma para atender los grandes retos de movilidad que vienen para México, ofreciendo una experiencia más segura y eficiente, al tener la capacidad de conectar la oferta de conductores con la demanda de usuarios en tiempo real, para locales y visitantes por igual", comentó Félix Olmo, director general de Uber para México.

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Al mismo tiempo, Uber se compromete con los usuarios integrando innovaciones y opciones de ahorro que hacen la movilidad cada vez más asequible, siempre bajo los más altos estándares de seguridad en cada servicio.

Félix Olmo se integra al equipo tras haber consolidado una trayectoria de liderazgo estratégico en empresas globales de consumo y tecnología como Amazon y Procter & Gamble (P&G).

Bajo su dirección, la compañía se compromete a seguir invirtiendo en innovación y alianzas que impulsen el crecimiento de las ciudades, garantizando que el futuro de la movilidad en México sea más conectado, asequible y lleno de oportunidades para todos.