Tras una jornada de protesta y bloqueos por parte de taxistas permisionarios en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elementos de la Guardia Nacional iniciarán hoy operativos para inhibir el servicio por aplicación.

A menos de 100 días del Mundial, ayer, taxistas de 11 empresas permisionarias del AICM se manifestaron, por casi tres horas, para exigir que los trabajadores por aplicación no operen en el polígono de la terminal aérea.

Cerraron el paso de los autos sobre las avenidas de acceso a las terminales poco después de las 10:30 de la mañana, y los viajeros tuvieron que caminar desde Circuito Interior o Fuerza Aérea Mexicana.

Por la protesta de los taxistas, los usuarios del AICM tuvieron que caminar para llegar o salir del aeropuerto. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Representantes de las empresas de transporte sostuvieron una mesa de diálogo con autoridades del aeropuerto y de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A la salida de la reunión, Ernesto Pineda, representante de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, aseguró que se acordó que a partir del 12 de marzo la Guardia Nacional no permitiría que los taxis por aplicación levanten pasajeros en el AICM, en una primera etapa en distintos horarios, y a partir del 31 de marzo, de forma permanente.

Horas antes, el AICM ya había informado a través de su cuenta de X sobre el dispositivo por parte de la Guardia Nacional.

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”.

Pineda mencionó que también se acordó que Gobernación no permitirá que haya reformas al Reglamento de Autotransporte Federal y que en caso de que los taxis permisionarios del aeropuerto no cubran la demanda del servicio, se abrirá el padrón para taxis autorizados que cumplan con dicho reglamento.

Y por último, se comprometieron a prestar un servicio adecuado a los usuarios.

La SICT informó que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del AICM y demás aeropuertos.

La dependencia refirió que el 15 de julio de 2025, Uber México Technology & Software, S.A de C.V., promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Tercero en contra de los operativos que lleva a cabo la Guardia Nacional y en contra de la Ley de Caminos, Puentes, y Autotransporte Federal.

El juzgador le concedió la suspensión definitiva, para único efecto de que las autoridades responsables no realicen las detenciones arbitrarias y discriminatorias de vehículos de aplicación, “sin que esto implique dejar de observar las disposiciones legales que rigen al autotransporte”.

Viajeros prefieren apps para trasladarse

Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se vieron afectados por los bloqueos realizados por taxistas permisionarios que se oponen a que otros servicios por aplicación operen en la terminal aérea, optaron por Uber como opción de transporte.

Luis llegó de Reynosa, Tamaulipas, y al salir del aeropuerto capitalino se encontró con la manifestación.

La opción que eligió para moverse a su destino fue un taxi por aplicación.

“Estaba esperando el Uber pero ya no llegó, de hecho ya llevamos un buen rato esperando por este tema de la manifestación, pero sí afecta porque tienes que llegar a algún lado y vienes con planes. Y creo que cualquiera es libre de tomar el servicio que prefiera”, comentó.

Mientras que Jennifer, mexicana radicada en el extranjero, también solicitó un taxi por aplicación cuando los manifestantes bloquearon los accesos vehiculares.

“Iba a tomar un Uber y bloquearon justo cuando venía llegando, bloquearon el acceso”, relató.

Jennifer optó por caminar hasta el Metro, y mencionó que los servicios de taxis permisionarios que se ofrecen en la terminal aérea le parecen costosos.

Erika y sus hijos llegaron a la Ciudad de México luego de un viaje a Tamaulipas, a su salida de la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez solicitaron un taxi por aplicación, pero el coche no llegó debido al bloqueo, por lo que optó por salir rumbo a la colonia Peñón de los Baños.

“Había pedido Uber y lo estuve esperando, pero ya no entró, lo voy a pedir acá afuera, a ver si es más barato”.

Empresa confía en que respeten amparo

A través de un comunicado, Uber informó que la jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo 1202/2025, promovido por la empresa el año pasado.

En octubre de 2025, Uber ganó un amparo que reafirma el derecho de los conductores a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México.

La determinación judicial señala que “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”. Con esto, mencionó, los conductores de Uber deberían poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo.

Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In, que agrupa a Uber, DiDi y Rappi, dijo a EL UNIVERSAL que se mantiene la apertura al diálogo para lograr una solución de movilidad integral en los aeropuertos que ponga al centro la experiencia y los derechos de los usuarios.