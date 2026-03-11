La empresa tecnológica de movilidad Uber afirmó que un juzgado federal ordenó a la Guardia Nacional cesar las sanciones contra conductores que utilizan su plataforma para recoger o dejar pasajeros en aeropuertos del país, en el marco de un juicio de amparo promovido por la compañía.

En un comunicado, la firma señaló que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a las autoridades federales cumplir con la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 1202/2025, interpuesto por la empresa el año pasado.

Según la resolución citada por la compañía, deben cesar “la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”, lo que permitiría que los conductores que operan mediante la aplicación ejerzan sus actividades sin ser objeto de sanciones.

La postura de Uber llega luego de que este 11 de marzo, taxistas de la organización Nueva Imagen amenazaron con bloquear accesos a la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que se prohíba la operación de aplicaciones de transporte dentro del aeropuerto.

Uber sostuvo que, con esta decisión judicial, los conductores deberían poder recoger y dejar usuarios en los aeropuertos del país sin enfrentar multas o la confiscación de sus vehículos, al considerar que ello vulneraría su derecho al libre tránsito y al empleo.

La empresa también advirtió que, en caso de incumplimiento de la suspensión definitiva, la autoridad podría enfrentar sanciones conforme a la legislación mexicana.

Citó el artículo 262 de la Ley de Amparo, que establece penas de tres a nueve años de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a servidores públicos que no acaten una orden de suspensión debidamente notificada.

La compañía expresó su expectativa de que la resolución sea respetada, especialmente ante el aumento previsto de visitantes internacionales por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

“Uber confía en que esta resolución y la suspensión definitiva otorgada en octubre de 2025 serán respetadas por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo”, señaló la empresa, que estima que el país podría recibir más de cinco millones de visitantes adicionales durante el torneo.

Uber, dispuesta a dialogar con autoridades para modernizar la regulación

La plataforma también respondió a declaraciones del Grupo Aeroportuario Marina, que recientemente calificó su operación como irregular, y aseguró que la decisión judicial confirma que sus conductores no deben ser multados por operar en aeropuertos.

Uber añadió que opera en México desde hace más de 13 años y que su aplicación es utilizada por miles de conductores para generar ingresos y por usuarios como opción de movilidad. A nivel global, la empresa indicó que está disponible en más de 700 aeropuertos y 15 mil ciudades.

Finalmente, la compañía reiteró su disposición a dialogar con las autoridades federales para modernizar la regulación vigente y permitir la integración de las plataformas digitales en el sistema de movilidad de los aeropuertos, con el objetivo de impulsar la competencia y ampliar las opciones de transporte para los usuarios.

