El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32, implementaron un canal de comunicación para atender denuncias por extorsiones, simulaciones, falsos inspectores o actuaciones irregulares contra establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, bares, servicios turísticos y negocios familiares.

Concanaco y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32, a través de sus cámaras confederadas en el país e integrantes, recibirán reportes de establecimientos afectados para canalizarlos directamente con el equipo del Director General del IMPI, con el objetivo de verificar la autenticidad de las actuaciones, prevenir abusos y dar seguimiento institucional a cada caso.

“Ambas instituciones llaman a denunciar cualquier intento de extorsión, cobro indebido, amenaza de clausura, revisión simulada o visita de personas que pretendan actuar falsamente en nombre del IMPI. Cualquier persona que se presente sin identificación oficial, sin uniforme institucional, sin objeto claro de la visita o solicitando pagos debe considerarse irregular y denunciarse de inmediato”, expusieron en un comunicado.

Lee también

Esta acción se da en el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a fin de que los encargados y dueños de los negocios presenten sus inconformidades ante posibles abusos y brindar certeza inmediata al sector productivo y proteger a quienes trabajan en la formalidad.

IMPI descarta clausura de establecimientos e inspecciones aleatoria

El IMPI, a cargo de Vidal Llerenas, dejó en claro que no realizarán clausuras de establecimientos ni inspecciones aleatorias, ya que las visitas solo se realizan conforme al marco legal aplicable y únicamente a solicitud de las partes afectadas por una posible infracción.

[Publicidad]

El Instituto no está facultado para clausurar establecimientos y ningún servidor público puede solicitar pagos, transferencias, efectivo, acuerdos informales o beneficios indebidos.

Alertaron que “antes de permitir una inspección, los establecimientos deben asegurarse de que se trata de personal del IMPI. Los inspectores deben portar camisa y chaleco institucional con los logotipos de la Secretaría de Economía y del IMPI, además de identificarse con gafete oficial con fotografía. También deben actuar dentro del objeto de la visita y conforme al oficio correspondiente”.

Lee también IMPI descarta clausura de establecimientos; revisiones por transmisión del Mundial sin licencia serán por denuncia no aleatorias

[Publicidad]

Para el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, “el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para México. Queremos que la derrama llegue a los negocios familiares: restaurantes, hoteles, comercios y servicios turísticos que todos los días generan empleo. Pero esa oportunidad no puede verse empañada por extorsiones, simulaciones o personas que usen indebidamente el nombre de una autoridad”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc