El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria.

Pero a petición de los dueños de los derechos de transmisión pueden llevar a cabo inspecciones para revisar que los negocios cuenten con licencia para la retransmisión de eventos deportivos, porque es ilegal proyectar partidos sin ésta.

El no contar con licencia puede “constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos”, por lo que en caso de identificar posibles irregularidades y a petición de una empresa afectada actuará conforme a sus atribuciones, con el fin de brindar certeza y confianza a los titulares de derechos y al público.

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En un comunicado dijo que “las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley”.

#ComunicadoIMPI | El IMPI hace un llamado a establecimientos y a la ciudadanía a

cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa en el marco del Mundial 2026



🔗 https://t.co/1kuYVQa6aX pic.twitter.com/lpQ8CoztpD — IMPI (@IMPI_Mexico) June 10, 2026

El IMPI pidió no dejarse engañar ante información falsa en el marco del Mundial 2026 y a corroborar la identidad de los verificadores del Instituto en el portal oficial de nómina federal “https://nominatransparente.rhnet.gob.mx”.

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El link anterior permite corroborar si una persona efectivamente forma parte de la Administración Pública Federal, lo que permite la prevención de fraudes y actos de suplantación.

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Exhortó a los dueños de establecimientos a cumplir con la ley, a contar con las licencias correspondientes para la transmisión de contenidos y a no dejarse sorprender ni extorsionar por falsos inspectores que pretendan actuar en nombre del IMPI.

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“Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía y únicamente cuentan con facultades para realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes”.

El IMPI recordó que son la autoridad administrativa encargada de tramitar y resolver procedimientos relacionados con posibles infracciones en materia de propiedad intelectual, siempre dentro del marco legal aplicable y respetando las garantías de las partes involucradas.

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gs/desa