A menos de 24 horas de que México dé inicio a su participación como sede del Mundial 2026 y a pocas horas de la ceremonia inaugural en territorio nacional, persiste la expectativa sobre los jefes de Estado y representantes internacionales que acompañarán el inicio de las actividades.

Durante su conferencia matutina del pasado 8 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se esperaba la presencia de "pocos jefes de Estado". Explicó que algunos mandatarios habían confirmado inicialmente su asistencia, pero posteriormente cancelaron debido a asuntos internos de sus respectivos países.

Entre ellos se encuentra el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien había aceptado la invitación desde principios de año, pero finalmente desistió de viajar a México.

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La mandataria también informó que el rey Felipe VI de España sí visitará el país, aunque no estará presente en la inauguración. Su agenda contempla asistir a Jalisco para apoyar a la selección española durante el encuentro entre España y Uruguay.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que, como resultado de los vínculos de cooperación con Japón, la princesa Hisako de Takamado aceptó la invitación para acudir a Monterrey y presenciar el partido entre Japón y Túnez, programado para el próximo 20 de junio.

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Hasta el momento, ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han confirmado su asistencia a alguno de los eventos del Mundial en México.

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Cabe recordar que las invitaciones a diversos mandatarios se realizaron por parte de la FIFA y del Gobierno del país, que invitó a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

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Sheinbaum no asistirá a inauguración en Estadio Azteca

Desde el año pasado, a presidenta Sheinbaum confirmó que no asistiría a la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la cual se realizará en el Estadio Banorte.

En mayo, la jefa del Ejecutivo federal regaló su boleto a una joven de Veracruz que eligió tras un concurso.

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