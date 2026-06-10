A unas horas de que inicie el Mundial de Futbol 2026, el papa León XIV afirmó que el fútbol recuerda algo que no se debe olvidar: "la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos".

A través de su cuenta en X, el líder mundial de la Iglesia católica, quien se encuentra de gira por España, sostuvo que "quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego".

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Recordó que el jueves comenzará la Copa del Mundo, y muchos en el planeta estarán atentos a los partidos, pero recordó que "quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida".

El sumo pontífice, originario de Estados Unidos -una de las sedes del Mundial-, añadió que "el cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás".

Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento,… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026

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Quienes creen en Jesús no pueden "promover la guerra"

Durante su homilía en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, España, León XIV afirmó que quienes creen en Jesús no pueden "promover la guerra", en una crítica velada al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente", señaló el sumo pontífice en su homilía en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

"No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria", continuó el papa, quien defiende la acogida del migrante, ante miles de fieles, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

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