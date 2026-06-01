El nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerena Morales, dijo que al aproximarse la inauguración del Mundial de Fútbol se pudieran redoblar las acciones contra los ilícitos que se presentan por venta de mercancía pirata e incluso transmisiones ilegales.

En conferencia de prensa, en su toma de posesión Llerenas Morales respondió sobre la venta de playeras piratas del Mundial, sobre lo que afirmó: “Creo que podemos redoblar operativos, ver cómo podemos seguir en este esfuerzo que se ha hecho por parte del IMPI y por parte también de otras instituciones del gobierno de la República”.

Tras agradecer los esfuerzos de su antecesor, Santiago Nieto, quien buscará la candidatura al gobierno de Querétaro, agregó que deben “seguir trabajando el tema del streaming, que lo han manifestado como un riesgo importante, de que alguien no utilice los canales necesarios. Y sumarnos a un esfuerzo de sensibilización a la población”, para que no consuma transmisiones ilegales.

Lee también No habrá clases en CDMX el 11 de junio; Clara Brugada confirma suspensión por inauguración del Mundial 2026

Llerenas, quien se desempeñó como subsecretario de Industria y Comercio explicó que para que ese evento deportivo tenga un impacto positivo en la economía del país hay que evitar que haya ilegalidad.

Sobre los Operativos Limpieza o antipiratería comentó que “se han venido trabajando, se han hecho operativos en la Ciudad de México, Guadalajara. Está el tema que se está trabajando también en el tema del streaming para poder evitar que haya transmisiones ilegales”,reiteró.

Sobre el streaming o transmisión ilegal de partidos añadió que “se trabaja con quien provee los servicios de internet” para poder bajar ese contenido, “por lo que será fundamental mostrar este el compromiso del Gobierno mexicano con la propiedad industrial en este momento tan importante. Lo que ya se ha hecho…y vamos a continuar, pues, a una serie de acciones que hasta el momento se han venido tomando”.

Lee también Las famosas que podrían robar reflectores durante el Mundial 2026

Al evento acudió el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien junto con Llerenas afirmaron que es importante consolidar un ecosistema de innovación que articule a empresas, emprendedores y universidades, así como que haya reducción de tiempos de registros de patentes y marcas, además de la ampliación del acceso a los servicios del Instituto.

Los funcionarios dijeron que a través de mayores garantías, vinculación y apoyo institucional se impulsan las patentes y se impulsa el desarrollo económico del país.

Ebrard afirmó que en el IMPI debe trabajarse para “reducir los tiempos, tenemos que facilitar la protección de la propiedad intelectual, tenemos que ver por todas las ideas que son mexicanas”.

Añadió que ya les autorizaron plazas para el IMPI lo que muestra que es una prioridad el reforzar los trabajos de protección de la propiedad intelectual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa