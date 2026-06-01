Las remesas que llegaron a México durante abril por cuatro mil 978 millones de dólares, quedaron por debajo de las expectativas de Banorte y del consenso del mercado, pese a que las condiciones económicas y laborales en Estados Unidos mostraron una mejoría durante el mes.

De acuerdo con un análisis del grupo financiero, los envíos de dinero provenientes del exterior crecieron 3.7% anual, impulsados en parte por una base de comparación más favorable tras la desaceleración observada el año pasado.

Sin embargo, el resultado sorprendió a la baja frente al estimado de Banorte de cinco mil 172.4 millones de dólares y al consenso de cinco mil 170 millones.

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En moneda nacional, los flujos de remesas ascendieron a 86.7 mil millones de pesos, lo que representó una caída anual de 10% debido a la apreciación del peso frente al dólar. Con ello, el monto acumulado de remesas en los últimos 12 meses alcanzó 63 mil millones de dólares, una disminución de 2.6% respecto al mismo periodo previo.

El reporte destaca que la economía estadounidense presentó señales positivas durante abril. La producción industrial avanzó 0.7% mensual, las manufacturas crecieron 0.6% y las ventas al menudeo aumentaron 0.5%. Además, el gasto personal registró un incremento de 0.4%, mientras que la inflación mostró una moderación respecto al mes anterior.

En el mercado laboral también se observaron avances para los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. La población en edad de trabajar dentro de este grupo aumentó en más de 848 mil personas respecto a marzo, mientras que el número de empleados creció en 617 mil 700 y los desempleados disminuyeron en 35 mil 200. Asimismo, la tasa de desempleo para migrantes mexicanos bajó de 5.2 a 4.8 por ciento.

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Hacia adelante, la institución financiera advirtió que existen riesgos derivados de las nuevas disposiciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer los controles de identificación de clientes dentro del sistema financiero estadounidense. Aunque las medidas no están dirigidas específicamente a las remesas, podrían dificultar el acceso de migrantes indocumentados a servicios bancarios y financieros.

Banorte consideró que estos cambios podrían afectar los canales tradicionales de envío de remesas y favorecer una migración hacia mecanismos alternativos, incluidos medios digitales y criptomonedas.

En ese escenario, el ingreso de los hogares receptores no necesariamente disminuiría, pero sí podría generarse un subregistro estadístico de estos flujos en los reportes oficiales.

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