Taxistas de diversas empresas permisionarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizan un bloqueo en la zona de abordaje de la Terminal 1.

Los conductores exigen que taxis por aplicación no operen en el AICM.

El bloqueo ha causado afectaciones a usuarios de la terminal aérea que han tenido que trasladarse a pie para tomar un taxi.

Ignacio Rodríguez, representante de las 11 empresas prestadoras del servicio indicó que la manifestación permanecerá hasta que se establezca una mesa de trabajo con autoridades federales.

Protesta afecta a pasajeros del ACIM

La protesta afectó a los pasajeros que intentaban salir o ingresar al aeropuerto. Algunos usuarios se vieron obligados a bajar de los vehículos y continuar su camino a pie con equipaje para poder salir de la terminal.

Luis, uno de los pasajeros afectados, señaló que cada usuario debería tener la libertad de elegir el servicio de transporte que más le convenga, por lo que consideró injustificado el bloqueo.

“Cada quien debería poder decidir cómo se mueve”, comentó.

Jennifer, otra usuaria del aeropuerto, relató que planeaba solicitar un viaje por aplicación cuando el acceso fue bloqueado.

“Iba a tomar un Uber y bloquearon el acceso justo cuando iba llegando”, explicó.

Ante la imposibilidad de abordar un vehículo, la visitante decidió caminar con su maleta hasta una estación del Metro para continuar su trayecto.

Personal de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina se encuentra resguardando en la zona y brindan apoyo para trasladar en patrullas a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido al bloqueo que mantienen taxistas que exigen que taxis por aplicación no operen en la zona.

Al momento, se restablece la circulación en la calle Economía y los accesos a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de manifestantes.

Detienen a un sujeto y retiran vehículos durante bloqueo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a un hombre de 39 años de edad por haber roto el medallón de una grúa durante los bloqueos registrados esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La SSC informó que tres vehículo que bloqueaban el acceso a la Terminal 2 del AICM fueron retirados con grúas de la Subsecretaría de Control de Tránsito y llevadas a un depósito vehicular.

Por su parte, personal de la Policía Metropolitana de la SSC realiza un operativo para evitar el bloqueo de vias primarias y permitir el acceso de usuarios del AICM.

Momentos más tarde, la SSC aseguró que luego de una mesa de diálogo, el sujeto detenido fue puesto en libertad tras llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a la grúa.

