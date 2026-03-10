A menos de 100 días de que inicie el Mundial 2026, la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa día y noche bajo la promesa de que esté listo para el 30 de mayo, y logre ser la primera impresión de los turistas que esperan disfrutar de la justa en la capital.

En un recorrido por las terminales 1 y 2, el capitán Arturo Flores Melgoza, coordinador de la remodelación del AICM, ofreció una disculpa a los pasajeros por los trabajos y las molestias ocasionadas por las obras, y aseguró que "valdrá la pena" porque, aunque el Mundial aceleró los procesos, la remodelación es un proyecto a largo plazo que beneficiará a los usuarios. “El aeropuerto se está remodelando para los mexicanos, no es un tema solo del Mundial”, aseguró.

Destacó que “no solo se trata de la fachada y acabados, sino también de la sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y drenaje pluvial”. La remodelación recibió una inversión que recientemente incrementó a 9 mil 200 millones de pesos, y se dividió en tres fases: estética, operacional y tecnológica.

Lee también Maru Campos recibe trofeo de la Copa Mundial de Futbol en Chihuahua; destaca “pasión que ha unido a generaciones enteras”

En las dos terminales, los pasajeros conviven con aproximadamente 2 mil trabajadores las 24 horas de los 7 días de la semana sin parar; el ruido de las máquinas, el polvo, los materiales de construcción, las grúas, así como puertas y zonas cerradas, son los escenarios constantes en pasillos y salas.

El flujo constante de pasajeros es uno de los retos que enfrenta la remodelación en las salas de última espera, migración, aduana y reclamo de equipaje, donde se tiene que intervenir sin dejar de operar, por lo que se da preferencia al trabajo nocturno y se coordina con las aerolíneas, locatarios, taxistas y diversas áreas de operación.

Entre las áreas críticas de la remodelación está la Sala Bravo de la Terminal 1, una de las zonas más antiguas del aeropuerto, donde las columnas originales ya no cumplían con las normas actuales de construcción, por lo que se realizó un análisis estructural que determinó la necesidad de reforzar las columnas y la cimentación.

Obras permanentes, tecnología renovada y espacios ampliados forman parte de la modernización del AICM rumbo al Mundial 2026. (09/03/26) Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Otro punto crítico se encontró en la sala de reclamo de equipaje nacional en la Terminal 1, donde se construyó una nueva red sanitaria, debido a que las tuberías rotas provocaban inundación y olores fétidos.

"Fue una intervención a fondo donde nos encontramos, en algunas partes, que había instalaciones colapsadas”, señaló el coordinador de la remodelación del AICM. El objetivo de la renovación también es dar una identidad al aeropuerto, cambiando los acabados en Terminal 1 y 2 para que sean lo más similar posible, aunque no idénticos por las diferencias arquitectónicas de su construcción.

Durante el recorrido por la Terminal 2 del aeropuerto, se observó nueva señalética digital, pantallas más grandes con la información de vuelos, mobiliario nuevo con conexión para recargar dispositivos electrónicos, piso de granito, la ampliación de baños, la colocación de plafón nuevo y paredes recién pintadas.

La remodelación del AICM busca reducir tiempos en filtros de seguridad, modernizar espacios y ofrecer una mejor experiencia a los viajeros. (09/03/26) Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Para dar una mejor experiencia a los 120 mil pasajeros diarios que recibe en promedio el aeropuerto, se han ampliado pasillos y se están adecuando las puertas de abordaje. En los filtros de seguridad se instala equipo con nueva tecnología para la revisión de documentos y equipaje, que son más rápidos y menos invasivos. Si antes los pasajeros tardaban hasta 20 minutos en cruzar un filtro, se espera que ahora se reduzca a entre 5 y 7 minutos.

“Se está privilegiando la estancia del pasajero, vamos a mejorar la experiencia, queremos dar la imagen de un aeropuerto moderno con nuevas tecnologías y, sobre todo, un aeropuerto seguro”, aseguró el capitán Arturo Flores Melgoza.

El área del Aerotrén en la Terminal 2 también se pudo observar concluida, con acabados en piso, plafones, luminarias, voceo y cámaras sustituidas. Además, se implementó una pantalla táctil, actualmente en pruebas, que funcionará como una guía para el pasajero, mostrando su ubicación, el mapa para llegar a su puerta de embarque y el tiempo aproximado de llegada, incluyendo el tiempo de paso por los filtros.

A menos de 100 días del Mundial 2026, el AICM acelera su remodelación con obras en terminales, tecnología migratoria y mejoras para los pasajeros. (09/03/26) Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Para los extranjeros que visitarán México durante el Mundial, estarán listos los nuevos módulos automáticos de revisión migratoria, conocidos como eGates. Anteriormente, la Terminal 2 contaba con seis de estos módulos, pero ahora tendrá 20. Esta tecnología está diseñada para la documentación migratoria, verificando la legalidad del pasaporte. Una vez que el pasaporte es validado, se abre la primera puerta y cámaras con identificación facial corroboran que la persona es la dueña del pasaporte.

Para garantizar la seguridad, se están implementando nuevos sistemas modernos, como la sustitución de todas las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV), lo que permitirá tener un sistema con mayor capacidad de identificar actos ilícitos dentro y fuera de la terminal. Esto para dar total tranquilidad al pasajero que visita el AICM.

Lee también Tamaulipas anuncia nuevas canchas de futbol rumbo al Mundial 2026; invierte más de 52 mdp en espacios deportivos

En ambas terminales se están implementando cabinas de lactancia con acceso mediante código QR. Habrá un total de seis cabinas de lactancia.

En el estacionamiento de la Terminal 2 se están implementando diversas mejoras, como señalización moderna, pisos epóxicos con pintura, en la cual cada nivel será identificado con un color, tecnología para indicar espacios disponibles, renovación de escaleras, electrolineras y remodelación de baños en todos los niveles.

Además, se espera la habilitación de dos estacionamientos nuevos en el acceso a la terminal, donde actualmente hay áreas ajardinadas, los cuales tendrán una capacidad aproximada de 750 cajones más y estarán listos para el Mundial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa