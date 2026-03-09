Los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron la suspensión del tránsito de combustible por el estrecho de Ormuz, lo cual elevó el riesgo en el mercado petrolero y podría llevar el precio del crudo hasta 150 dólares por barril.

Algunos especialistas advirtieron que en México los subsidios a gasolinas y el constante apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) no servirían de mucho para cumplir la meta del déficit fiscal en 2026 si continuaba la guerra.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director de desarrollo económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Óscar Ocampo, mencionó que, en caso de que continúe el desabasto de combustible por la guerra, puede “afectar la capacidad del gobierno mexicano o de Hacienda para alcanzar la meta de reducción del déficit de este año”.

¿IEPS como opción al desabasto?

Ocampo destacó que “México es un país petrolero, por lo que, en caso de subir el crudo, suben los combustibles, por lo que debería entrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”.

Sin embargo, durante la entrevista destacó que, en caso de que la situación se mantenga por varios meses o se incremente el precio, puede que nos encontremos en una situación donde se tenga que ir más allá del subsidio del 100% a las gasolinas como en el 2022.

“En dado caso de que las mercancías se muevan con camiones que operen con diésel, bueno, quizás se pueda estimular el diésel, pero no solamente la gasolina premium; será dependiendo de cómo focalicen”, mencionó.

Además, detalló que el hacerlo de manera transversal a todos los combustibles es algo muy costoso, debido a que implica no solo factores económicos, sino también políticos, por lo que se debe mediar en “qué tanto quieres restringir la inflación en los combustibles, o pueden no hacer nada y dejar que se dispare, pero el costo puede ser muy elevado si se te dispara la inflación”.

La duración de la guerra y el impacto en finanzas públicas en México

En caso de que el conflicto entre EU e Israel contra Irán se prolongue, México podría tener un impacto en finanzas públicas, ya que puede afectar la capacidad del gobierno mexicano o de Hacienda para alcanzar la meta de reducción del déficit de este año.

“Lo importante es hasta qué punto está dispuesto a llegar al 100% de estímulo de IEPS o ir más allá, como fuiste en 2022, contra el ISR de las gasolineras. Por lo que son conversaciones importantes que tiene muy claro el gobierno mexicano”.

De acuerdo con Óscar Ocampo, también se suma el reto de la inflación, por lo que se pueden focalizar mejor los subsidios, “pero al final del día el gobierno mexicano está mal equipado para esto en ese sentido; esa es la consecuencia de la política de gasto de 2024 que dejó sin margen de maniobra para eventos imprevistos”.

