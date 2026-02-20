La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años 2008 y 2009.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de Irapuato, la Mandataria federal se limitó a expresar: “Es resolución de la Corte”.

En su sesión de este martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz determinó no analizar el asunto, toda vez que no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento de Gordillo Morales es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual no pudo comprobar con ningún documento.

