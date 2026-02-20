Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

La presidenta reaccionó, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), , contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años 2008 y 2009.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero en la XII región militar de , la Mandataria federal se limitó a expresar: “Es resolución de la Corte”.

En su sesión de este martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz determinó no analizar el asunto, toda vez que no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento de Gordillo Morales es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual no pudo comprobar con ningún documento.

