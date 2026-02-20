EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa este viernes 20 de febrero sobre los acontecimientos más importantes del país e internacionales que atañen a la nación.

Sigue aquí la transmisión de su ponencia y mantente informado.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr