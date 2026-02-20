EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Más Información
Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa este viernes 20 de febrero sobre los acontecimientos más importantes del país e internacionales que atañen a la nación.
Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"
