Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años 2008 y 2009.

En su sesión de este martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz determinó no analizar el asunto, toda vez que no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento de Gordillo Morales es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual no pudo comprobar con ningún documento.

La exlideresa magisterial impugnó dicho adeudo fiscal, primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y luego vía amparo, caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lee también Suprema Corte falla contra la gentrificación en CDMX; reafirma que rentas no deben superar inflación del año anterior

Ambas instancias avalaron que la autoridad fiscal sí puede considerar que los depósitos en una de las cuentas bancarias de la exdirigente, y los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a su nombre, deben contabilizarse como parte de sus ingresos.

Grupo Salinas termina todos lo juicios que tenía pendientes en la Corte

Cabe destacar que durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó de la ratificación del desistimiento de la empresa Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., del amparo con el que combatía el pago de un crédito fiscal por 645.7 millones de pesos, con lo cual queda firme la sentencia que la obliga a liquidar su adeudo.

Lee también Testimonios de víctimas de desaparición mantienen valor probatorio, determina la Corte; declaración puede incorporarse a procesos, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc