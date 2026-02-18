La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes, un documento con ocho puntos clave de modificación en el sistema electoral mexicano. Entre ellos destaca el reordenamiento de representantes plurinominales en ambas Cámaras del Congreso, la reducción del 25% de prerrogativas a partidos políticos y quitarle dos consejerías al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), además, también disminuirle el presupuesto hasta en 42% en años sin elección federal.

El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL es un primer esbozo de la iniciativa que la presidenta deberá entregar al Congreso de manera formal. Este miércoles, en su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que no corre prisa presentar la reforma, sin antes llegar a acuerdos con los partidos que conforman la alianza que la llevó al poder: Morena, PVEM y PT.

“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos”, respondió cuando expresamente le preguntaron “¿por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional, cuando no se tendrían los votos para aprobarla?”, luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no hay acuerdo con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde.

Reordenamiento de pluris

La propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral prevé que la Cámara de Diputados ahora esté integrada por 508 curules. Se mantienen los 200 diputados de representación proporcional (plurinominales), pero divididos en una fórmula parecida a la que actualmente tiene el Senado de la República.

De los 200 diputados plurinominales, 100 serán electos por el principio de primera minoría, es decir, los mejores perdedores o segundos lugares; y los otros 100 por lista nacional integrada por cada partido.

Las 8 nuevas curules en San Lázaro deberán ser presentadas, igualmente, por lista de partido ero atendiendo al principio de la “diáspora mexicana”, es decir, aquellos mexicanos que no vivan en territorio nacional.

