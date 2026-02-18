El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, advirtió que la reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso es producto de una firme convicción democrática y de austeridad en los procesos electorales, por lo que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo no la respaldan en su totalidad, “en Morena no podemos desfigurarnos”.

En entrevista, el también coordinador parlamentario de Morena señaló que su partido se mantendrá en su postura de que debe aprobarse una reforma que responda realmente a los intereses y a lo que desde el gobierno de la 4T se ofreció al pueblo de México.

Dijo que las diferencias que existen entre Morena, PVEM y PT tendrán que discutirse en comisiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, una vez que llegue la iniciativa.

“No hay que anticiparnos. Pero lo que sí es que nosotros en Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro".

“Por el contrario, fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral, fortalecer la independencia entre los poderes y garantizar la soberanía de los estados por lo que hace a los organismos estatales electorales. Pero sí, que quede claro que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México”, puntualizó.

Ante la insistencia de los reporteros, que cuestionaron qué pasará si Morena no tiene el respaldo de sus aliados para aprobar la reforma electoral, Ignacio Mier señaló que hay que esperar a que llegue la propuesta presidencial.

“Hay que esperar, porque yo creo que cuando se tiene la mayoría calificada, es posible cualquier reforma. (…) Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios”, recalcó.

