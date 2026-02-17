La bancada del PAN en el Senado oficializó su iniciativa de reforma electoral en donde se plantea la nulidad de comicios cuando se detecten narco votos y la infiltración del crimen organizado en campañas, eliminar la sobre representación, así como preservar la autonomía del INE y las candidaturas plurinominales.

Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños, presentaron una iniciativa de Reforma Electoral, bajo el argumento que México debe seguir siendo el de la democracia, la pluralidad, la representación efectiva y la no intervención del crimen,

Marko Cortés Mendoza advirtió que el sistema electoral no puede sostenerse sobre la simulación de procedimientos, la creación artificial de cargos intrapartidistas para justificar el arranque anticipado de campañas, ni sobre mecanismos que permitan construir mayorías que no fueron otorgadas por el voto ciudadano.

Lee también Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa

Senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños presentan iniciativa de reforma electoral (17/02/2026). Foto: Especial

Dijo que tampoco, “se puede continuar ignorando la presencia del elefante en la habitación, la infiltración de la delincuencia organizada en la competencia política y en el acceso a los cargos públicos”.

Por su parte, el senador Raymundo Bolaños Azócar, agregó que la apertura ciudadana, la eliminación de las mayorías espurias que se han construido y la regulación de la no participación del crimen organizado son temas irreductibles en una Reforma Electoral.

Aseguró que la iniciativa es real, funcional y viable y no está hecha para beneficio de un partido, sino de México en su conjunto.

Lee también Sheinbaum anuncia que enviará reforma electoral la próxima semana; no es mandar por mandar, dice

La propuesta contempla eliminar el 8% de sobrerrepresentación y subrepresentación, para que no vuelva a formarse un bloque oficialista con mayoría ficticia.

Para lograr una representación efectiva, la iniciativa plantea que además de las listas presentadas por los partidos políticos, exista la posibilidad de integrar, por esta vía, a candidaturas de primera minoría que hayan obtenido un alto respaldo ciudadano; es decir aquellas que no lograron el triunfo en su distrito, pero que alcanzaron un porcentaje significativo de votos.

Una fórmula que vincula de manera más estrecha la votación ciudadana con la integración de la representación proporcional.

Lee también Frente Amplio Democrático pide al Senado parlamento abierto sobre reforma electoral; busca “proceso abierto y plural”

Entre las propuestas, destaca el incorporar al marco constitucional el concepto de “fuerza política” para eliminar simulaciones que distorsionen el voto y la correspondencia entre la voluntad ciudadana y la representación legislativa; procurando que ninguna oferta política se beneficie de la representación proporcional más allá de su votación efectiva.

Se proponen elecciones primarias para presidente de la República, senadores y diputados federales, que sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral.

En caso de acreditarse vínculos de candidatos con el crimen organizado, los legisladores del PAN consideran que las consecuencias deben ser estrictas y proporcionales a la gravedad de la afectación institucional.

Ello debe incluir la cancelación del registro del partido político que haya incurrido en estas prácticas, así como la nulidad de la elección cuando se demuestre la intervención del crimen organizado para influir en la contienda o en la selección de candidaturas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro