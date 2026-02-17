El diputado local del PAN Federico Chávez propuso aplicar un impuesto de 3% a los turistas extranjeros que visiten la Ciudad de México.

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso local, el legislador presentó una iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles, el Código Fiscal y la Ley de Turismo, todas de la Ciudad, para que los hoteles y restaurantes cobren este impuesto a los turistas de otros países que visten la capital del país.

“El impuesto previsto en este capítulo no se causará respecto de personas extranjeras que acrediten, mediante documentación expedida por autoridad migratoria competente, que su estancia en el país tiene fines distintos al turismo. El impuesto materia del presente Capítulo será enterado por el prestador de servicios mediante declaración en la forma oficial aprobada por la Secretaría a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se cause”, precisa la iniciativa.

Y añade: “El 15% de lo recaudado con motivo del impuesto establecido en este capítulo se destinará al Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. El resto se invertirá en las zonas de desarrollo turístico sustentable y en las zonas de desarrollo turístico local, para financiar mejoras de infraestructura, seguridad y áreas verdes, en términos de las disposiciones aplicables”.

Durante su intervención en tribuna, el legislador indicó que el cobro a los turistas extranjeros es una práctica que se da en muchas partes el mundo como París, Roma, Madrid, Berlín o Tokio.

“Lo que estamos buscando es que se le cobre, en una cuenta normal en un restaurante, en un bar, este impuesto del 3% a las personas turistas, es decir, si tú no presentas o demuestras que eres ciudadano mexicano, se te aplicará este impuesto. En México, destinos como Quintana Roo y Baja California Sur han demostrado que funcionan y que puede implementarse con transparencia”, comentó el legislador panista.

Subrayó que gracias a esta medida la Ciudad de México podría recaudar entre mil 500 y dos mil 500 millones de pesos al año “e incluso hasta cinco mil millones en escenarios de alta actividad turística, por ejemplo, ahora que tendremos el Mundial. Estos recursos permitirán invertir en infraestructura, agua, seguridad, espacios públicos y vivienda, sin cargarle la mano a las y los capitalinos, es un nuevo impuesto sí pero que no va a recaer en el bolsillo de todos nosotros”.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su posible análisis y dictaminación.

