Más Información

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Usuarios de vehículos de aplicaciones como Uber y DiDi aseguraron que en estos días de , los viajes han aumentado entre 30 y 70 pesos, en comparación con los días en que no hay .

Fabricio Romero, quien intenta buscar un viaje accesible desde el Zócalo capitalino hasta el Parque México, en la colonia Hipódromo, aseguró que los viajes en Uber no bajan de 160 pesos, cuando en el mismo día y a la misma hora los ha encontrado en 115 o 120 pesos como máximo.

"No podría asegurar que los precios están subiendo por la contingencia, pero lo que sí es cierto es que yo este mismo viaje lo hice hace menos de dos semanas y no estaba en este precio", dijo Fabricio.

Lee también:

Explicó que probablemente tenga que ver con que hay una restricción de automóviles por el programa Hoy No Circula.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy hay doble Hoy No Circula por la contingencia ambiental, con vehículos de Holograma 2, Holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0, Holograma 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8; y Foráneos.

De acuerdo con comparaciones realizadas por , un viaje realizado en UBER el pasado 8 de febrero desde Azafrán, en la alcaldía Iztacalco, hasta Avenida Guillermo Prieto, en la Venustiano Carranza, costó 59.65 pesos, mientras que a las 13:00 horas subió a 110 pesos.

Lee también:

Un viaje realizado en DiDi desde el Metro Coyuya, alcaldía Iztacalco, hasta Sierra Gorda, en la alcaldía Miguel Hidalgo, costó 125 pesos, mientras que hoy llega a los 203.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) activó este domingo la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, tras menos de 24 horas de haberla suspendido. Actualmente continúa.

Otro caso es el de Aideth quien pagó en la mañana 174 pesos por un viaje de 4.12 kilómetros, de la avenida Sur 8 en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco a Periférico Oriente y avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, cuando por ese trayecto desembolsa 60 pesos, en promedio.

Lee también:

El precio por kilómetro recorrido superó los 42 pesos, más de siete veces el valor habitual del trayecto.

“Pues está , pero si no lo tomaba puedo perder mi bono de puntualidad y pues sí me urgía llegar a hasta el municipio de Nezahualcóyotl, también porque el día de hoy se juntó todo, la contingencia, mucho humo por un incendio en Neza y es mucho estrés, viendo que pasan los minutos y no hay transporte público ni Uber, ni nada para poderse movilizar a tu destino final”, dijo.

Otro afectado por la contingencia ambiental fue Luisito, un niño de ocho años, que cursa el tercer grado de primaria en una escuela de la alcaldía Iztacalco, quien no pudo participar en la ceremonia porque llegó tarde. Entró al salón después de que concluyó y la maestra le preguntó por qué no estuvo a tiempo.

“Es que no había Uber, mi mamá no conseguía taxi, pidió un Uber y se tardó mucho en llegar, por eso no llegué a tiempo miss”, respondió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]