Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones, la mañana de este martes 17 de febrero.

Lo anterior debido a las condiciones climáticas que se esperan para este día, las cuales favorecen la formación de ozono, además de los incendios que se han registrado la mañana de este martes en Texcoco y Nezahualcóyotl, cuyas plumas de humo han impactado a la ciudad desde el amanecer, lo que además de afectar la salud de la población, incrementa los precursores de ozono.

En su comunicado de las 10:00 de la mañana, la CAMe precisó que este día persiste la influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo cual mantendrá condiciones cálidas y con baja humedad, así como temperaturas máximas que alcanzará entre 28 y 29 grados celsius, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Lee también Incendio en procesadora de residuos en Nezahualcóyotl agrava contingencia ambiental; humo afecta a la CDMX

Además, la radiación solar seguirá siendo intensa y, en combinación con el viento débil que se prevé durante la mañana e inicios de la tarde, se favorecerá la acumulación de precursores de ozono y la formación de este contaminante.

“Las condiciones antes descritas serán desfavorables para la dispersión de los contaminantes, pronosticando para hoy calidad de aire de Mala a Muy Mala con base en el Índice AIRE y SALUD”, indicó.

Recomendaciones para la población

Ante esto, la CAMe recomendó a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Lee también Olor a quemado en la CDMX por incendio en el Bordo de Xochiaca; humo se percibe en varias alcaldías

También se recomienda evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas; suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas; posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas; y no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Lee también De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL