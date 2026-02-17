Más Información

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX alertó que debido al incendio en una procesadora de reciclaje dentro del sitio de disposición final de basura del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, se puede percibir olor a quemado en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Detalló que la pluma de humo afecta los límites con Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza y el olor seguirá durante las primeras horas de la mañana de este martes.

Sin embargo, en redes sociales, usuarios reportan que esa sensación también se registra en colonias Del Valle, Narvarte, Independencia en la alcaldía Benito Juárez.

“Si vives cerca de esta zona te recomendamos cubrir con paños húmedos rendijas de puertas y ventanas para evitar que el humo ingrese a tu domicilio”, recomendó dicho sistema.

Actualmente en el Valle de México hay contingencia ambiental por mala calidad del aire.

