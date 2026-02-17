Nezahualcóyotl, Méx.-Desde la madrugada de este martes se registra un incendio de pastizal dentro de la procesadora de residuos de la Ciudad de México, ubicada en la zona federal de Nezahualcóyotl, lo que agrava la contingencia ambiental atmosférica que prevalece en el Valle de México.

Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, personal municipal no recibe autorización para ingresar y sofocar las llamas directamente.

Hasta el momento no se reportan lesionados.

Lee también Se mantiene contingencia ambiental este martes; estos autos no circulan

La densa columna de humo generada por el incendio se extiende hacia la Ciudad de México y afecta alcaldías como Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa y al municipio de Nezahualcóyotl.

Vecinos perciben olor intenso a quemado y mala calidad del aire, lo que coincide con la Fase I de contingencia ambiental por ozono activada desde días previos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas, usar paños húmedos para mitigar el ingreso de partículas y evitar actividades al aire libre, especialmente en grupos vulnerables.

Lee también Persiste el robo de cable de cobre en el Metro

Se mantiene vigilancia para evitar que el fuego se extienda a áreas habitadas o vialidades cercanas como la autopista Peñón-Texcoco y Periférico Oriente, dio a conocer la corporación mexiquense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL