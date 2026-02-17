El robo de cable de cobre persiste en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), pues en poco más de tres años se sustrajeron 2 mil 740 metros, incluidos 130 metros reportados en enero de 2026. Lo anterior llevó a la detención de al menos nueve personas, según datos que el Metro entregó a EL UNIVERSAL vía una solicitud de transparencia.

Este delito se mantiene en las instalaciones del Metro, pese al esfuerzo de las autoridades para erradicarlo; en 2023 llegaron elementos de la Guardia Nacional por seis meses para reforzar la seguridad en andenes, pasillos, incluso en rejillas de acceso al STC.

El cable de cobre conforma de materiales de alta tensión que alimentan las subestaciones de rectificación, trenes y subestaciones.

Vía transparencia, el Metro detalló a este diario que en 2023 se reportó el robo de mil 480 metros, seguido de 2024 con 520 metros, 2025 con 610 metros y en lo que va de enero de 2026 un total de 130 metros de este elemento.

Investigación

El Metro detalló que hasta al momento van 35 carpetas de investigación, se han detenido a más de nueve personas; este año va una carpeta y un detenido.

Explicó que las 35 carpetas que se iniciaron por este delito fueron en los siguientes años: 25 en 2023, cuatro en 2024, cinco en 2025 y una en 2026.

La Coordinación de Servicios Jurídicos del Metro detalló que en el año 2023 se iniciaron 24 carpetas de investigación contra quien resulte responsable, aunque la única que se inició con imputado se judicializó.

En el año 2024 se iniciaron cuatro carpetas de investigación por robo de cable, con las que se efectuó la detención de dos personas, una de las cuales fue judicializada y la otra concluida, y dos contra quien resulte responsable.

En el año 2025 se iniciaron cinco carpetas de investigación por robo de cable, todas con al menos un detenido, tres concluidas y dos en etapa de integración.

En el año 2026, a la fecha de ingreso de la presente solicitud, se inició una carpeta de investigación con un detenido, la cual ya se judicializó.

El hurto de este material tiene un costo de entre 800 y mil pesos el metro de cable procesado. Mientras que el costo por kilo de cobre es del orden de entre 120 y 130 pesos.

Este diario público que la Guardia Nacional informó que los cinco mil 940 elementos que fueron distribuidos en las 12 líneas del Metro por seis meses durante 2023 contribuyeron a reducir 61% el robo de cableado.

Fue el 12 de enero de 2023 cuando los elementos de la corporación federal arribaron a las instalaciones y su retiraron el 9 de julio de ese año.

En febrero de ese año, el entonces director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, informó que bandas del crimen organizado son las encargadas del robo del cable en las instalaciones del Metro.

Incluso mencionó que durante 2022 y 2023 se habían interpuesto ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 57 denuncias, una por cada robo detectado.