Valle de Bravo, Méx.— Estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartaron la presencia de metales pesados en el canal de Teoloyucan, donde perdieron la vida cinco personas, informó Citlalli Peraza Camacho, titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

“Se realizaron los estudios, uno arrojó que no hay metales pesados. Lo que se pudo observar es que estos afluentes tienen cargas industriales y materia orgánica; sin embargo, no se ha podido encontrar una relación entre la causa de la muerte y los resultados de estos análisis”, detalló.

Peraza Camacho señaló que, ante las condiciones de la zona, considerada altamente industrial, la Conagua reforzará las visitas y las inspecciones.

Además, informó que se llevarán a cabo trabajos de desazolve en los afluentes que desembocan al canal, entre ellos el Río Cuautitlán. Para estos proyectos se destinarán recursos por 55 millones de pesos.

Fue en enero cuando la Conagua realizó la toma de muestras del agua en el canal de riego de Teoloyucan, tras la muerte de cinco personas a fines de diciembre pasado, quienes ingresaron a la compuerta para abrir una toma de riego.

La toma de muestras estuvo a cargo del OCAVM, en coordinación con la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Conagua.

De manera preventiva, se colocó señalización en las inmediaciones de la compuerta para restringir el acceso a la zona.

Habitantes de Teoloyucan y familiares de los cinco agricultores que murieron en la compuerta hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen las causas de la muerte ya que presumen que la acumulación de gases tóxicos, generados por desechos que llegan desde la Laguna de Zumpango, pudo haber sido un factor determinante en el incidente.

El 9 de diciembre del 2025 fue cuando se presentó el primer caso de dos agricultores que acudieron a la compuerta del canal de Teoloyucan, ambos fallecieron tras haber ingresado. El 25 de diciembre, los hermanos Salomé y Jesús Moya Hernández, también murieron durante las maniobras para abrir las válvulas del canal. A ellos se sumó Sergio Peña Castro, quien ingresó para auxiliarlos y más tarde falleció en un hospital.