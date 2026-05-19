La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un Aviso Preventivo de Viaje por ébola para quienes visiten la República Democrática del Congo y Uganda, debido al brote activo que se registra en dichos lugares. El aviso emitido por las autoridades sanitarias mexicanas coincidió con la de Estados Unidos que también advirtió el riesgo de viajar a esos países, donde se han registrado alrededor de 390 casos sospechosos y al menos 100 fallecimientos causados por el brote.

“Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas”, señaló la dependencia federal.

La Ssa refirió que “existe posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa”. Sin embargo, refiere que existe un nivel bajo de riesgo a pesar de que no existe tratamiento específico o vacuna contra el ébola.

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“El riesgo individual depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados”, explicó. La secretaría federal recomendó a quienes vayan a viajar a las zonas afectadas, identificar previamente los servicios médicos en su destino, seguir en todo momento las indicaciones emitidas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales y de no ser necesario, evitar los viajes no esenciales a países y zonas con brotes activos.

Y durante el viaje, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar alcohol-gel, evitar contacto con personas enfermas o con síntomas infecciosos, y no compartir objetos contaminados con fluidos corporales.

“Si presenta síntomas compatibles con enfermedad febril, solicite atención médica inmediata y mantenga comunicación con la o las embajadas de su destino. Informe a personal sanitario sobre antecedentes recientes de viaje internacional, particularmente si ha visitado regiones con brotes activos”, subrayó la Ssa.

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El periodo de incubación del virus de ébola puede variar entre dos y 21 días; la transmisión ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, y no se transmite por vía aérea como la influenza o Covid-19.

“Si en los 21 días posteriores de su regreso presenta: fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable, no se automedique, mantenga el aislamiento y comuníquese de inmediato con las autoridades sanitarias locales vía telefónica e informe su antecedente de viaje”, recomienda la Ssa.

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en África Central “ante el aumento de casos, la propagación transfronteriza y las importantes incertidumbres sobre la magnitud de la epidemia”.