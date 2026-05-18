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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de invocaron el Título 42, que restringe la entrada al país durante brotes significativos de enfermedades transmisibles, debido al en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

En este momento, "los CDC consideran que el riesgo inmediato para el público general de EU es bajo, pero continuaremos evaluando la evolución de la situación y podríamos ajustar las medidas de salud pública a medida que se disponga de información adicional”, dijo la agencia en un comunicado publicado en su sitio web. Las medidas estarán en vigor por 30 días.

Estados Unidos también está coordinando con las , los socios internacionales y los funcionarios de los puertos de entrada para identificar y gestionar a los viajeros que puedan haber estado expuestos al .

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Los CDC informaron que los pacientes de este reciente brote han presentado típicos del ébola: fiebre, dolor de cabeza, vómitos, debilidad intensa, dolor abdominal, hemorragias nasales y vómito con sangre.

Los síntomas pueden comenzar entre dos y 21 días después del contacto; el promedio es de ocho a 10 días.

La OMS declaró el domingo como una emergencia de salud pública de importancia internacional el brote en África, tras registrarse más de 300 presuntos casos y 88 muertes.

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Estadounidense confirmado como infectado de ébola

Los CDC anunciaron que un estadounidense contrajo el virus del ébola "durante su trabajo en la República Democrática del Congo".

"La persona desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo el domingo por la noche", dijo Satish Pillai, responsable de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC, quien indicó a los periodistas que se realizan gestiones para trasladar al paciente a Alemania para su tratamiento.

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