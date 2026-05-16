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La declaró la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no cumple los criterios de emergencia pandémica.

En un comunicado, el organismo internacional mencionó que la decisión se tomó luego de "haber consultado a los Estados partes donde se sabe que el evento está ocurriendo actualmente".

Añade que el director general de la OMS, el doctor , "expresa su gratitud a los líderes de la República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar las medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento, así como por su franqueza al evaluar el riesgo que este evento representa para otros Estados partes, lo que permite a la comunidad internacional adoptar las medidas de preparación necesarias".

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Menciona que se consideraron "la evidencia científica disponible y otra información pertinente; y ha evaluado el riesgo de propagación internacional de enfermedades y el riesgo de interferencia con el tráfico internacional".

Agrega que "de conformidad con lo dispuesto en el , convocará un Comité de Emergencia lo antes posible para asesorar, entre otras cosas , sobre la recomendación provisional propuesta para que los Estados Partes respondan al suceso".

Pide a los Estados partes "activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia". Además, "en caso de que las capacidades nacionales se vean desbordadas, deberá reforzarse la colaboración con los socios para fortalecer las operaciones y garantizar la capacidad de implementar medidas de control en todas las zonas afectadas y vecinas".

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Se recomienda "fortalecer la vigilancia y la capacidad de laboratorio en las provincias afectadas y las provincias vecinas". También "eealizar controles transfronterizos y en las principales carreteras internas para garantizar que no se pase por alto ningún caso sospechoso y mejorar la calidad de los controles mediante un mejor intercambio de información con los equipos de vigilancia".

En el comunicado se indica que "no se deben realizar viajes internacionales de personas que hayan estado en contacto con casos de la enfermedad del virus de Bundibugyo, a menos que el viaje forme parte de una evacuación médica apropiada".

Para todos los demás Estados partes, "ningún país debería cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio".

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El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya habría causado 88 muertes, según cifras comunicadas el sábado, y también un deceso en Uganda.

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