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Ginebra.- Las muertes a nivel mundial causadas por la pandemia de Covid-19 se estiman en 22.1 millones, en comparación con las siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la (OMS).

La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora y se traduce en que por cada muerte por Covid-19 registrada hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con ella.

Las cifras reconocidas por la OMS a partir de estimaciones hacían mención hasta el momento a unos 15 millones de decesos, tanto por causas directas como indirectas.

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Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación que hubo de las muertes provocadas directamente por el virus, como el volumen de las muertes indirectas por las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10.4 millones de decesos, principalmente debido a la aparición de variantes más mortales de la Covid, como la Delta, y a la considerable presión sobre los sistemas de salud, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique.

En comparación con los niveles que se podían esperar si la pandemia no hubiese ocurrido, las muertes globales fueron un 6.2% superiores en 2020 y alcanzaron un máximo del 17.9% en 2021.

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Pandemia revirtió casi una década de avances en esperanza de vida

Las personas de edad avanzada y los hombres representaron una mayor proporción de la mortalidad total.

"Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable", explicó el especialista en datos.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años, pero posteriormente hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

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"En 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual", señaló Labrique.

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