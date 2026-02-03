La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un llamado para recaudar mil millones de dólares con el fin de apoyar los servicios de salud esenciales en los países que sufren las situaciones de emergencia más graves en 2026.

"Estos fondos respaldarán una respuesta sanitaria en 36 zonas de emergencia, entre ellas Gaza y Medio Oriente, Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Haití y Birmania", declaró ante la prensa en Ginebra Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS.

"Estamos profundamente preocupados por la magnitud de las necesidades y por la forma en que podremos responder", añadió.

El año pasado la OMS había solicitado mil 500 millones de dólares, pero finalmente solo recibió 900 millones.

"Es una de las razones por las que este año revisamos ligeramente a la baja nuestra solicitud, para ajustarla mejor a los recursos realmente disponibles, teniendo en cuenta la situación mundial y las limitaciones a las que se enfrentan muchos países", explicó Ihekweazu.

El año pasado la OMS respondió a 50 emergencias sanitarias en 82 países, ayudando a más de 30 millones de personas con servicios esenciales.

"Hemos apoyado a más de 8 mil establecimientos de salud y desplegado más de mil 400 clínicas móviles que prestan atención médica", detalló.

"Hemos coordinado el trabajo de mil 500 socios en contextos humanitarios y el despliegue de más de 100 equipos médicos internacionales de emergencia, que realizaron 1.8 millones de consultas médicas en más de 20 países", añadió.

Además, señaló que "por cada emergencia a la que respondimos, muchas otras fueron evitadas. El año pasado la OMS detectó y trató más de 450 amenazas para la salud pública gracias a la vigilancia de enfermedades en tiempo real, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, que llevamos a cabo para mantener al mundo seguro".

Según la OMS, unas 250 millones de personas viven aún en situaciones de crisis humanitarias que, entre otras cosas, las privan del acceso a la atención sanitaria.

