La anunciada salida de de la Organización Mundial de la Salud (), unida a recortes en las contribuciones de otros países, han provocado en la agencia un agujero financiero de 500 millones de dólares (mdd) que ha obligado entre otras cosas a eliminar mil 282 puestos en su plantilla, anunció su director general, Tedros Adhhanom Ghebreyesus.

En un encuentro con delegados de Estados miembros para detallar la crisis que afronta el organismo, aseguró que se ha intentado minimizar el impacto en el personal (formado por unos 9 mil empleados), y subrayó que "si no se hubiera adoptado ese enfoque las estimaciones hablaban de despedir a unos 2 mil 900 colegas".

En este sentido, muchos de los puestos se han eliminado mediante la no renovación de contratos temporales, así como con jubilaciones y retiros voluntarios, precisó Tedros en su intervención.

"El personal no son estadísticas sino personas con vidas, familias y carreras, y hemos intentado tratar a todos con dignidad y respeto, de la mejor manera que pudimos", aseguró el experto etíope.

Trump firma un decreto para retirar a EU de la Organización Mundial de la Salud. Foto: Archivo
Trump firma un decreto para retirar a EU de la Organización Mundial de la Salud. Foto: Archivo

La contribución de Estados Unidos, que anunció su salida de la OMS a principios de año, coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, equivale casi a la quinta parte del presupuesto total de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Tedros recordó que las estrecheces financieras de la OMS, que no es la única agencia de Naciones Unidas con problemas económicos, han forzado a reducir el presupuesto para 2026-27 de los 5 mil 300 millones de dólares inicialmente previstos a los 4 mil 200 millones aprobados en la asamblea anual de mayo.

"Este año ha sido uno de los más difíciles en la historia de la OMS", resumió el director general, quien destacó que la agencia lleva años intentando reducir su dependencia de las contribuciones voluntarias de un reducido grupo de donantes (que actualmente representan casi un 90 % de sus ingresos totales).

