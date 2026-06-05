León, Gto. - Tras una alerta de seguridad emitida por el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos por abuso sexual a un infante, la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT) del estado, logró la detención de un presunto agresor sexual y rescató a la víctima en la ciudad de León, Guanajuato.

La UECOT coordinó la “Operación Valkiria” en conjunto con corporaciones nacionales e internacionales, que culminó con la detención de Óscar “N”, por su probable responsabilidad en la producción de material ilícito y la liberación a salvo de una persona menor de edad.

La Fiscalía General del Estado inspeccionó diversos hoteles hasta dar con la habitación de uno de ellos en la que se perpetró el delito.

La investigación se originó a partir de la alerta de seguridad emitida por la agencia “Federal Bureau of Investigation (FBI)” de Estados Unidos, que detectó la circulación, dentro de la red oculta o dark web, de un video que registraba la producción de material de abuso sexual, explicó la fiscalía.

La fiscalía destacó el trabajo de inteligencia y operativo en esa acción de alta complejidad tecnológica y alcance transnacional. | Foto: Especial.

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“Las agencias internacionales advirtieron que, por las características fisonómicas y el idioma observado en la grabación, la víctima y el agresor podrían ser de nacionalidad mexicana”.

La FGE dijo que con ese único indicio, la UECOT activó los protocolos de alta especialidad y desplegó una exhaustiva estrategia de investigación criminal.

Expuso que especialistas realizaron un minucioso análisis forense de la escena digital, examinando cada objeto y elemento visible en el entorno del video.

“Esta labor de gabinete se complementó con un despliegue de campo que incluyó la inspección de múltiples complejos hoteleros en la ciudad de León, logrando ubicar con total precisión el hotel y la habitación exacta donde se cometieron los hechos”.

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A la par, peritos informáticos realizaron análisis antropométricos y comparativas fotográficas de la porción del rostro visible del agresor, y con estrecha colaboración y el intercambio de información con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), se rastreó información del presunto responsable.

El éxito prioritario de la "Operación Valkiria" radicó en la localización y el rescate urgente de la víctima. | Foto: Especial.

El ahora detenido fue identificado como usuario activo en un grupo cerrado de la plataforma Facebook donde se hace referencia a la comercialización de este tipo de material ilícito, describió la FGE en un comunicado.

El éxito prioritario de la "Operación Valkiria" radicó en la localización y el rescate urgente de la víctima, quien recibió atención inmediata de médicos y especialistas en psicología, así como resguardo seguro bajo un proceso integral de rehabilitación y acompañamiento institucional.

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La fuerza operativa del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) desplegó el operativo para la captura de Óscar “N”, y el Ministerio Público logró que fuera vinculado a proceso penal por un juez de control que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La fiscalía destacó el trabajo de inteligencia y operativo en esa acción de alta complejidad tecnológica y alcance transnacional.

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JACL/cr