Oaxaca.— El carácter de N siempre fue reservado, pero alegre y sociable; era aplicada en la escuela, le gustaba jugar con sus primas y hacer ejercicio. Su familia notó que su comportamiento empezó a cambiar a finales de septiembre de 2025, al poco tiempo de iniciar el primer semestre de la preparatoria en el plantel 08 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), en Huajuapan de León.

Ella dejó de comer, luego a escondidas tenía episodios en los que se atragantaba de alimentos. En marzo de 2026 empeoró: sus manos y cuerpo temblaban, sudaba, se mostraba nerviosa y evadía cuando se le preguntaba qué le pasaba o si se encontraba bien.

N —de quien se reserva el nombre para proteger su identidad e integridad— reveló que fue abusada sexualmente en tres ocasiones y señaló a su profesor de Filosofía, Carlos Alberto C. C., quien se encuentra prófugo.

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La joven y su familia temen que no haya justicia y que el caso quede en la impunidad por las relaciones políticas con las que cuenta el profesor, ya que es hermano del exsíndico procurador del ayuntamiento de Huajuapan de León, Pablo Crespo de la Concha, quien ocupó este cargo durante el gobierno municipal de Juanita Arcelia Cruz Cruz, actual titular del Instituto de Planeación para el Bienestar. Además, el actual director del plantel 08 del Cobao fue parte del equipo de operadores de Juanita Cruz.

Delitos sexuales

Entre enero y abril de 2026 se registraron 674 víctimas de delitos sexuales en Oaxaca. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en estos cuatro meses fueron en total: 108 víctimas de violación simple, 121 de violación equiparada, 190 de abuso sexual, 62 de acoso sexual, 19 de hostigamiento sexual y 109 de violación a la intimidad; además de otras 65 víctimas que fueron clasificadas en “otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual”.

Mientras que en 2025, la Fiscalía General del Estado abrió en total mil 413 carpetas de investigación por delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. De ellos, 308 fueron por violación equiparada, 357 por violación simple, 457 por abuso sexual, 226 por acoso sexual, 40 por hostigamiento sexual y 25 por otros delitos sexuales.

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De acuerdo con el SESNSP, Oaxaca ocupa el lugar número 10 de las entidades con la mayor tasa de mujeres víctimas de violación simple y equiparada, con 3.4%.

Ilustración: Liliana Pedraza

Los hechos

En la causa penal 176/2026 se establece que el profesor de Filosofía agredió sexualmente a la estudiante —menor de edad— en tres ocasiones; en todos los casos el delito ocurrió en el salón de clases.

La primera vez ocurrió el 17 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 15:00 horas; ese día pidió a los alumnos retirarse al término de la clase, excepto N, a quien le dijo que debía quedarse. En esa ocasión la adolescente tenía 15 años y estaba a unos días de cumplir 16, el 24 de septiembre.

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La segunda vez sucedió el día de su cumpleaños. Ese día el hombre la violó bajo amenazas. Y la tercera vez ocurrió el 17 de marzo de 2026, entre las 13:30 y 14:30 horas.

Por estos hechos y las pruebas presentadas ante un juez de control, la fiscalía de Oaxaca acusó al profesor del Cobao de los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado.

El juez José Luis Bautista Gómez, tras valorar las evidencias, concedió la orden de aprehensión contra el docente, quien no fue localizado en dos cateos realizados en domicilios en Huajuapan de León, se encuentra prófugo.

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Situación de vulnerabilidad

Cuando N tenía cinco años, su padre emigró a Canadá y desde entonces no ha regresado a Oaxaca, pero tampoco se hizo cargo de ella ni intentó mantener algún tipo de contacto. Su madre, por su parte, inició una relación con otro hombre y la dejó al cuidado de su tía y abuela paterna.

La madre, además enfrentó problemas legales y de adicciones a las drogas. De acuerdo con su familia, una vez regresó por N bajo el argumento de que estaba amenazada de muerte y quería escapar junto con su hija, pero no permitieron que se la llevara.

En 2022, la tía de N solicitó la guardia y custodia ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huajuapan de León, y hace un año se le otorgó.

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En noviembre de 2025 su familia notó que la joven se volvía cada vez más callada de lo normal; que dejó de comer, pero al mismo tiempo subía de peso. “Hablamos con ella y le pedimos que hiciera de nuevo ejercicio; sin embargo, nos dimos cuenta de que a la hora de comer no lo hacía, pero después lo hacía hasta atragantarse”.

Después, en diciembre de 2025, salieron de vacaciones en familia y vieron que su comportamiento volvía a la normalidad. La situación, no obstante, se agudizó cuando regresó a clases, el 16 de febrero de 2026, pues “tenía una actitud tranquila, pero no la vi con la misma emoción con la que la notaba cuando ingresó al primer semestre (…)”, comenta la tía.

Continúa: “Transcurrieron 15 días y comenzó a tener un comportamiento como si siempre estuviera nerviosa, le empezó a temblar el cuerpo y también las manos. La notamos ansiosa y pensativa, con su mirada muy ida. A veces no tenía hambre y en otras ocasiones se atragantaba con la comida, ya no se levantaba temprano y empezó a decir que ya no quería ir a la escuela”.

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Una amiga cercana a N y a la familia convenció a la joven estudiante de hablar y contar lo que estaba pasando. Así, el 20 de marzo de 2026 finalmente pudo platicar con su abuela, y ese mismo día, pero más tarde, se lo reveló a su tía.

“Nos dijo que un maestro la estaba molestando, que la estaba acosando y que tenía miedo de hablarlo. Nos dijo que el profesor de Filosofía del Cobao de manera continua la acosaba y que la amenazó con que le iba a pasar algo a ella y su familia”, revela la tía.

Su familia decidió llevarla con un sicólogo y fue después de esto, por recomendación del especialista, que N confesó que había sido violada. “Le dijimos que no tuviera miedo, que era importante saber, que nosotros estamos para dar la cara por ella”.

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Quejas contra el profesor

De acuerdo con la causa penal, otras estudiantes ya habían presentado quejas contra el profesor Carlos Alberto C. C. por acoso y abuso sexual, pero las autoridades del centro educativo nunca investigaron ni realizaron ninguna acción para proteger a las jóvenes.

Actualmente existe una orden de aprehensión en contra del docente, la cual fue liberada el pasado 6 de mayo por el juez Jorge Luis Bautista Gómez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca ejecutaron dos órdenes de cateo en dos domicilios ubicados en la colonia Las Campanas, del municipio de Huajuapan de León, pero hasta el cierre de esta edición el profesor continuaba sin ser localizado.

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cdm