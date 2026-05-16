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Un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N” por los delitos de violación agravada y cometidos en agravio de una estudiante de secundaria, de edad.

De acuerdo con la , la madre de la víctima levantó una denuncia el 18 de febrero de 2026, en la cual quedó asentado que la menor ingresó a un hospital donde aseguró haber sido de su escuela secundaria, en la alcaldía Benito Juárez.

Tras las investigaciones de la FGJ, entre las que se realizaron entrevistas, dictámenes médicos y psicológicos, un agente del Ministerio Público estableció la posible participación de Eduardo en los hechos.

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Por lo anterior, se solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra del docente, la cual fue ejecutada el pasado 14 de mayo, y posteriormente se le trasladó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Un día después de su captura, el 15 de mayo, durante la audiencia, un juez de control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Eduardo.

El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Eduardo seguirá su proceso en prisión, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

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JACL/cr

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