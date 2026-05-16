Ciclistas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez pintaron el carril para ciclistas de avenida Santiago, en la zona del bajo puente de Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, para mayor seguridad de quienes circulen por allí y para exigir infraestructura segura para pedalistas en la vialidad.

"Está muy clara la necesidad y el entusiasmo de la ciudadanía por esta forma de movilidad sostenible que nos lleva incluso a hacer estas cosas y no es por primera vez, pues lo hemos hecho constantemente. Yo invitaría a que las autoridades a que aprovechen ese entusiasmo por esta forma de movilidad saludable y que nos apoyen, que esto no lo tengamos que salir a hacer los ciudadanos, sino que el gobierno", dijo Arely Carreón, integrante del grupo de ciclistas Bicitekas.

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La mañana de este sábado, un grupo de unas 15 personas balizó un carril de ciclovía, lo cual sería la cuarta ocasión que lo pintan, junto con otras vialidades aseguraron.

Foto: Karla Guerrero

Vecinos de la zona informaron que el desnivel es usado de manera constante por ciclistas e incluso peatones, ya que los cruces peatonales de Calzada de Tlalpan son cerrados por la noche.

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Además, señalaron que autoridades del Gobierno capitalino habilitaron la ciclovía de Calzada de Tlalpan, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, pero no las calles que dan acceso a esta vía primaria.

"Queremos infraestructura de clase mundial, no es posible que hayan implementado una ciclovía para el Mundial de Fútbol y no hayan pensado en los cruces en Tlalpan", aseguró Gabriela Ortega, representante vecinal.

Foto: Karla Guerrero

afcl