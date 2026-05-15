El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó que a 26 días del Mundial, la demarcación que encabeza —sede del Estadio Ciudad de México donde se jugará el partido inaugural— “ya está lista” y con “un nuevo rostro” para la justa deportiva.

“Coyoacán sí tiene un nuevo rostro y a 26 días de que inicie la Copa del Mundo podemos decir con certeza que el balón está en nuestra cancha, porque Coyoacán es la sede”, expresó.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad, el edil destacó que en los más de cuatro años de su gestión, se ha desarrollado un proyecto con planeación para la alcaldía, con metas, algunas en curso y otras “ya cumplidas”.

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Una nueva alcaldía

En materia de imagen urbana, destacó la pintura de edificios y fachadas equivalentes a 420 mil metros cuadrados, la renovación de más de 7 mil luminarias, más de 46 mil metros de banquetas, más de 10 mil metros de guarniciones y casi 600 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, así como más de 3 millones de áreas verdes que han sido intervenidas.

“Sin falsas modestias, podemos decir que esta administración sí ha cumplido, sí ha dado resultados. Sin embargo, más allá de las palabras, están los hechos. En más de cuatro años no hemos tenido subejercicios, en más de cuatro años hemos desarrollado un proyecto con planeación, con metas en curso y otras ya cumplidas, hemos enfrentado el rezago y lo hemos combatido, hemos caminado las calles porque hemos conformado un equipo de servidores públicos comprometidos y responsables”, enfatizó.

En cuanto a seguridad, Gutiérrez resaltó que se realizaron 7 mil visitas casa por casa, 436 recorridos a pie tierra, 52 operativos contra chelerías ilegales, además de 36 dispositivos de chatarrización, con los que se logró el retiro de más de dos mil 600 vehículos.

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Al señalar que todas las obras que se han realizado en la demarcación son con el dinero de sus habitantes, el alcalde afirmó que son acciones y obras que perduran y “no sólo para cinco partidos del mundial”, subrayó.

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