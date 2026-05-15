La Agencia de Atención Animal (AGATAN) realizará la quinta edición de su adoptatón este sábado 16 de mayo en el Monumento a la Revolución, donde habrá perritos peregrinos, rescatados de la Villa, gatos y animales rescatados por alcaldías y protectores independientes.

En entrevista para EL UNIVERSAL, la titular de AGATAN, Ana Villagrán, detalló que la agencia llevará 15 perros en adopción, de los cuales 11 son conocidos como “perritos peregrinos”.

Además, indicó que las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza también participarán llevando animales rescatados, junto con grupos independientes de rescatistas.

La titular de la Agencia de Atención Animal, Ana Villagrán, señaló que esperan la asistencia de entre 150 y 200 personas. Foto: Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

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“No solo van a traer perros, también estoy trabajando con rescatistas independientes que tienen gatos; entonces vamos a tener una sección de perros y otra sección de gatos”, explicó.

Villagrán señaló que esperan la asistencia de entre 150 y 200 personas, debido a que decidieron realizar la jornada en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

Indicó que uno de los objetivos es convertir espacios emblemáticos de la capital en puntos de bienestar animal y realizar este tipo de jornadas una vez al mes.

La funcionaria explicó que el protocolo de adopción busca priorizar que las familias se adapten a las necesidades de cada animal. Foto: Freepik

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“Lo que estoy buscando es que todos los lugares que sean representativos para la ciudad se conviertan en puntos de bienestar animal”, dijo.

La titular explicó que el protocolo de adopción busca priorizar que las familias se adapten a las necesidades de cada animal, tomando en cuenta su personalidad, historia y raza.

“Cuando contactamos a una familia, lo que entregamos es información sobre las características físicas y necesidades emocionales del perro; lo que recomendamos es que la familia tenga ciertas características para que la adaptación sea la mejor”, comentó.

El próximo adoptatón se realizará en la alcaldía Magdalena Contreras. Foto: Redes sociales

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Añadió que, además de firmar una responsiva legal, las familias deben entregar comprobante de domicilio y posteriormente enviar evidencia sobre la evolución y cuidados del animal adoptado.

Villagrán mencionó que los perros que suelen ser adoptados con mayor rapidez son los cachorros de talla pequeña y mediana y detalló que ellos los entregan vacunados y desparasitados.

También destacó que buscan fortalecer la red de protectores independientes impulsada por la agencia, la cual fue lanzada en marzo y actualmente cuenta con alrededor de 150 rescatistas registrados.

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“Es de fortalecer mucho la red de protectores independientes que estamos empujando”, expresó.

Adelantó que el próximo adoptatón se realizará en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras.

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